– A vad és gépjármű ütközéses balesetek komoly rizikófaktort jelentenek közlekedésbiztonsági és vadgazdálkodási szempontból egyaránt – mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Vad Róbert hozzátette, hogy a dámszarvasok párzási időszakában – ami október elejétől november közepéig tart – nemcsak a táblákkal jelzett szakaszokon kell óvatosan közlekedni, hanem szó szerint bárhol és a nap bármely szakában.

Komoly károkat okozhat egy nagyvad a kocsiban. Illusztráció: Shutterstock

Vadak mellett az időjárást is figyelni kell

– További kockázati tényező, hogy ősszel az egyre kedvezőtlenebb időjárási körülmények, a köd, a csúszós utak tovább növelik a féktávolságot. Még a legkörültekintőbb vezetéssel sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen, féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje – tette hozzá Vad Róbert.

Hasonlóan vélekedik az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád-Csanád vármegyei elnöke is. Gémes László elmondta, hogy a komolyabb veszély a nagyvadas területeken van, de ez nálunk nem jellemző.

Nálunk kevés a szarvas

– Ugyan nálunk is előfordulnak a szarvasfélék, nagyobb számban a dám, kisebben a gímszarvasok, de ezeknél lényegesen több apróvad van Csongrád-Csanádban. A szarvasfélék párzási időszaka egyébként tényleg pont most van, és az őzek is most kezdnek csapatokba verődni. Ennek az a veszélye, hogy az utakat egyszerre nem egy, hanem több őz ugorja át – folytatta Gémes László.

Az elnök szerint nagyon fontos, hogy ha egy autós vaddal találkozik, ne kapja félre a kormányt, hanem lassítson, és egyenesen haladjon tovább, mert a hirtelen irányváltás is megzavarhatja az állatokat.

Sok volt az ütközés

A nagyvadak közül a legtöbb esetben őzzel ütköznek gépjárművek, 2022-ben mintegy 5800 esetben, de jelentős számban, 1200 alkalommal szarvast, illetve 409 vaddisznót ütöttek el. Kilencezer feletti balesetet regisztráltak apróvaddal, vagyis nyúllal, fácánnal és fogollyal is, amikor kisebb károkat szenvedtek a járművek.