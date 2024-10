– Harminchárom évig használtuk ezt a helyet. Ennyi idő alatt egy épület szinte hozzánő az ember szívéhez, sok szép emlék fűz ide, de bizakoduk a folytatásban – mondta Kómár Mátyás, a Máltai Szeretetszolgálat makói csoportjának vezetője annak kapcsán, hogy a Liget utcai központjukból – egykor itt volt a makói villanytelep – ki kell költözniük. Az önkormányzat tulajdonában álló épületet még az első rendszerváltó polgármester, Sánta Sándor idejében kapták meg, nemsokkal azt követően, hogy Katona Pál esperes megszervezte a máltais csoportot a városban. Az ingatlant azért kell elhagyniuk, mert a város értékesítette.

A villanytelep egykori Liget utcai épülete Makón - innen kell költözniük a máltaisoknak. Fotó: Szabó Imre

Villanytelep volt – raktár és rendezvényház lett

Az épületet a legtöbben azért ismerik, mert eddig ott fogadták, illetve raktározták a karitatív szervezethez érkező felajánlásokat, és osztottak is rendszeresen adományokat a rászorulóknak. Ez utóbbi tevékenység a közelgő áttelepülés miatt most szünetel. Emellett kulturális rendezvények, előadások, nyári ifjúsági táborok helyszíne is volt a ház. Kómár megjegyezte: szerény létszámú csapatukban mindenki önkéntes, a szabadidejüket áldozzák jótékony célú tevékenységükre, a programok szervezésére. Ilyeneket már egy jó ideje nem csak Makón, de a környező tanyavilágban, falvakban is folytatnak, sőt a határon túli szórványmagyarság körében úgyszintén. Tevékenységükért városi kitüntetést is kaptak.

A régióközpont hoz döntést

Az épület sorsáról határozó testületi ülésen arról volt szó, hogy idegenforgalmi jellegű funkciót szán neki az új tulajdonosa. Hogy a máltaisok hová költöznek, még nem tudni, az önkormányzat másik épületet fog felajánlani.

Reméljük, jól megközelíthető, megfelelő állapotú, fűthető helyiséget kapunk, ahol elférnek a hozzánk érkező adományok is

– mondta a makói máltaisok vezetője.

Hogy melyik helyet tudják elfogadni, arról nem helyben döntenek, hanem a szeretetszolgálat regionális központjában.