Szabadkígyós önkormányzata nem pályázik a Wenckheim-kastély tulajdonjogára, erről a keddi képviselő-testületi ülésen döntöttek.

Wenckheim-kastély: Szabadkígyós az elbírálás előkészítésében is részt vennének

Kosznáné dr. Pule Ilona polgármester lapunkhoz is eljuttatott közleménye szerint megvitatták a kérdést és úgy döntöttek, hogy nem pályáznak, de konzorciumi partnerként részt vennének a tulajdonosi szerkezetben. Arról is határoztak, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordulnak azzal a kéréssel, hogy a helyi társadalmi akaratot képviselve, lehetőséget kapjanak a projekt elbírálási folyamatában „tanácskozási és elbírálási joggal való előkészítési folyamatában” és azt kérik az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, hogy tegyék lehetővé, hogy konzorciumi partnerként vehessenek részt a tulajdonosi szerkezetben, hogy érvényre juttathassák azt a társadalmi akaratot, amely a Wenckheim-kastély települési kultikus jellegére való tekintettel megőrzi a helyi és országosan is kiemelt műemléki és érzelmi értéket.

Hódmezővásárhely pályázik

Mint ismeretes, a szabadkígyósi Wenckheim-kastély azért kapott Hódmezővásárhelyen nagy figyelmet, mert Márki-Zay Péter polgármester közgyűlési többsége megszavazta, hogy Hódmezővásárhely pályázzon a kastély tulajdonjogára. A helyi Fidesz szervezet több fórumon is kifejezte az ezzel kapcsolatos aggályait, legutóbb egy közleményt jelentetettek meg egy hirdetési újságban, „Hódmezővásárhely kastélyt vesz” címmel.

A Fidesz aggályai

Azt írták, ha a pályázat nyertese Vásárhely lesz, az itteni adófizetők forintjai egy évente 100 milliós veszteséget termelő kastély fenntartására és fejlesztésére mennek el a következő 30 évben. A közétkeztetés, a parkolás, a lakhatás díjainak megemelésére, intézmények téli bezárására és létszámleépítésre azért volt szükség, hogy az önkormányzat kastélyhoz jusson.