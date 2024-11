Idén 60 ezerrel kevesebb adózótól érkezett be valamelyik civil szervezethez a felajánlott adó 1 százalék. Holott a legtöbben még az adóbevallás előtti utolsó napokban is kampányoltak. Az adóhatóság szerint bőven van tartalék a rendszerben. A számok mögötti okokat, a felajánlási hajlandóságot kutatta egy országos reprezentatív kutatás, lapunk pedig Csongrád-Csanád vármegyei civil szervezeteket, illetve adózókat kérdezett a tapasztalatokról.

Az adó 1 százalék felajánlás sokat jelenthet egy-egy kedvezményezett civil szervezetnek. A Fatima Ház Alapítvány nyári tábort is szervezett támogatásból. Archív fotó: Török János

Személyi jövedelemadó 1 százalék

A NAV hivatalos adatai szerint 2024-ben csaknem 17 milliárd 300 millió forint folyt be az SZJA 1% felajánlásokból, összesen 29 ezer 933 szervezetnek. A térségben kiugróan jól teljesített a vásárhelyi Igéző Állatvédő Egyesület: ezernél többen ajánlották fel az adó 1 százalékot, ami 7 millió forintnál nagyobb összeg. A csongrádi Új Esély Állatmentő és Állatvédő Alapítványt 400-nál valamivel többen támogatták az adó 1%-al. A Szegedi Füvészkertért Alapítvány 836 ezer forintot kapott majdnem 80 adózótól, az Alapítvány a Hematológiai Betegekért szervezethez 925 ezer forint érkezett 117 embertől. A Fatima Ház Alapítványhoz 308 ezer forint érkezett, a Gyermeksebészet a Műtétre Váró Gyermekekért Alapítványhoz 3 millió 599 ezer forint.

A Magyar Fundraising Akadémia és a Human Dialog által, a Marketing Resolution kutatócég közreműködésével készített reprezentatív kutatása szerint sokan még mindig azt hiszik, hogy az ő 1%-uk egy jelentéktelen összeg, pedig idén fejenként átlagosan már 10 ezer forintot ér egy felajánlás. Ez éves szinten akár több millió forinttal segíthet egy-egy civil szervezetet, bár láthatóan a budapestiek jóval aktívabbak, mint a kisebb településeken élők.

Bereczky Bence, Alföldi Szabadidő Egyesület elnökségi tagja, a Hód Baratnta Szakosztály vezetője elmondta, a pénzt olyan célra költik, amelyből minden szakosztályuk profitál. Archív fotó: Tábori Szilvia

Az ügyfélkapu rákfenéje

Szintén a kutatásból derült ki, hogy az elektronikus bevallás olyannyira egyszerű, hogy sokan átsiklanak az adó 1 százalék felajánlás felett. Főként, hogy az nem feltétele az adóbevallás jóváhagyásnak. Bár az ügyfélkapu meglehetősen egyszerű megoldást kínál az SZJA 1% felajánlásra, a lapunk által megkérdezett adózók közül többen is elismerték: csak kattint az ember és már kész is a feladat, lehet tovább szaladni az egyéb teendőkkel. Egyikük azt is hozzátette, külön jól esett neki, amikor megérkezett a visszajelzés az ügyfélkapu rendszerén keresztül, hogy mennyi összeget kapott meg a kedvezményezettként megjelölt szervezet. Biztos benne, hogy ez jövőre is ösztönzi majd, mert konkrétabban látta az eredményt, mint eddig.