Kedden sajtótájékoztatón jelentették be, hogy november 29-én indul a karácsonyi készülődés Szentesen. Bődi-Rácz Angéla rendezvényszervező elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is törekedtek arra, hogy főleg a hétvége közeledtével csalogassák ki a Kossuth térre az embereket. A megnyitó ünnepség november 29-én lesz, akkor egy gyermekkoncerttel kezdődik meg az adventi időszak, és akkor gyúlnak majd fel a karácsonyi fények is. A Kossuth téren helyet kap az óriási karácsonyfa és az adventi koszorú, az Erzsébet téren pedig felállítják a betlehemet.

Színes programmal készül az advent Szentesen. Fotó: Szabó Viktor

A hétvégéken koncertekkel is várják a szórakozni vágyókat. Színpadra áll a Szélforgó Zenekar, Kabai Alex, a Just Showband, Veréb Tamás, Kocsis Tibor, Vásáry André és Wolf Kati is. Lesz továbbá tűzzsonglőr-bemutató, fényfestés, Didergő Disco, dodzsem, körhinta, kisvonat, óriáskerék, elektromos kisautók és adventi kutyás szánhúzás.

A részletes programokat a Szentesi Művelődési Központ közösségi oldalán és weboldalán lehet majd megtalálni.