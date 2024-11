A sajtónak az agrárkar nyílt napja megnyitóján elmondta, a mezőgazdasági kar 2025-ben is alapképzéseket és felsőoktatási szakképzési lehetőségeket kínál az érdeklődőknek. Agrár- és üzleti digitalizáció, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági mérnök és vadgazdamérnök szakokra jelentkezhetnek a fiatalok.

Az agrárkar nyílt napja főként a mezőgazdasági technikum diákjait vonzották. Fotó: Kovács Erika

Az Agrárkar nyílt napja nagy sikert aratott

A felsőoktatási szakképzési kínálatukban pedig a gyógy- és fűszernövény-termesztő, mezőgazdasági és ménesgazda képzésekre is várják a jelentkezéseket. A képzéseiket az elmúlt években a piac igényeihez alakították. A nyílt nap résztvevői részletesen is megismerhették azokat a szakokat, amikre jelentkezhetnek. Arra is felhívták a fiatalok figyelmét, hogy amennyiben a különböző rendezvényeiken, pályázataikon részt vesznek, azok plusz pontokat jelentenek a felvételinél.