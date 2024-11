– Van, akitől a temetésre félretett pénzét csalták ki, és ezért fordult hozzánk végső elkeseredésében – mondta lapunknak az Igazságügyi Minisztérium Szegedi Áldozatsegítő Központjának vezetője.

Akin csak tudnak, segítenek az Áldozatsegítő Központban. Fotó: Török János

Segítenek az Áldozatsegítő Központban

Juhász Erika, aki tavaly augusztus óta vezeti a központot elmondta azt is, hogy januártól mostanáig 1230-an keresték meg őket, közülük 855-en vagyon elleni bűncselekmények miatt, amiknek a jelentős része továbbra is internetes csalás, de sok a kapcsolati erőszak miatti megkeresés is.

Interneten csalnak

– Az internetes csalások áldozatai általában idős emberek, akiknek az utolsó fillérüket is elviszik a csalók. Volt, akitől a temetésre félretett pénzét vitték el. Mi, akin csak tudunk, segítünk. Azoknak is tudunk segíteni, akik áldozattá válnak, de nem tudják merre induljanak el. Sőt, bizonyos esetekben készpénz segítséget is tudunk adni, ami természetesen nem kártérítés. Ez akkora összeg, amiből az áldozat ki tudja húzni a következő fizetéséig, vagy nyugdíjáig – fogalmazott a központ vezetője.

Azok is megkereshetik a központot, akik családon belüli erőszak áldozataivá váltak.

Bűncselekmény előzi meg

– Mivel az áldozattá válás előzménye egy bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés elszenvedése, így munkánk első nagy küldetése ennek a traumatikus eseménynek a megelőzése, elkerülése. A Szegedi Áldozatsegítő Központban szakmailag felkészült, empatikus, a bajbajutottak problémáira nyitott munkatársaimmal kiváló csapatként segítjük az áldozatokat helyzetük könnyítésében, krízishelyzetük megoldásában. Napi kapcsolatban állunk, és példaértékű együttműködést tudunk felmutatni a városi és a vármegyei rendőrkapitánysággal, valamint a kormányhivatallal. Bármikor számíthatunk a gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, az egyházmegye és még sok más intézmény partnerségére – mondta Juhász Erika.