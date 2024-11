Az útlezárás és a forgalmirend-változás egészen december közepéig tart, addig nem lehet használni a déli bekötőutat – tájékoztatott az algyői önkormányzat honlapján. Azt is írták, hogy a belterületi szakasz, azaz a településkaputól a Téglás utcai kereszteződésig tartó rész építése várhatóan a jövő év elején kezdődik, vagyis több szakaszra bontva újul meg Algyő főutcája.

Régi vágya teljesül a lakosoknak, Algyő főutcája megújul. Archív fotó: Karnok Csaba

Algyő főutcája több szakaszban újul meg

A Kastélykert utca, azaz Algyő fűutcájának a felújítása régóta napirenden volt, a kezelő Magyar Közút Nzrt. szerint is megérett a rekonstrukcióra, ám forrás nem jutott a rendbetételére. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy szakaszonként saját forrásból újítják meg. A település idei fejlesztési koncepciójában szerepelt is az első, nagyjából egy kilométeres szakasz rendbetétele.

Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, éveken át próbáltak állami forrást szerezni az út felújítására mindenekelőtt a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Az Élhető települések pályázati program keretében elnyert forrásból az út több csomópontját a közelmúltban már fel tudták újítani, egy lassítószigetet és három gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki. Most novemberben pedig kezdődik a munka java.

Kiszélesítik és lesz kerékpársáv is

A polgármester elmondta, hogy a most kezdődő szakasz felújítási költsége 318 millió forint. 7,5-8 méteresre szélesítik az utat, amelyet szegővel is ellátnak és az útburkolatot is felújítják. Emellett az út mindkét oldalán kerékpározásra kijelölt és alkalmas kerékpársáv lesz.

Amikor majd teljes hosszában megtörténik a Kastélykert utca felújítása, szeretnék átvenni a kezelését a Magyar Közúttól.