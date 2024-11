Szegedi hírek 2 órája

Javulnak az amerikai-magyar kapcsolatok az alkotmányjogász szerint

Sorra kudarcosan kezelte a válságokat az Európai Unió, és most, az amerikai elnökválasztás után is hasonló hibát követ el a gazdasági hidegháborúval – mondta lapunknak Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász beszélt arról is, hogy a magyar és az amerikai kormány kapcsolata jelentősen javulni fog majd, és arról is, hogy Donald Trumpnak az emberei és az eszközei is megvannak a béketeremtésre.

– Az amerikai elnökválasztás a közvélemény-kutatók bukásáról szólt, és ez is azt mutatja, hogy éveken keresztül a közvélemény-kutatók egy része a választókat befolyásoló tényezővé vált – mondta a Délmagyarnak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki a Szegedi Kereszténydemokrata Klub és a Civil Összefogás Fórum meghívására érkezett pénteken Szegedre, ahol a Dóm Látogatóközpontban tartott előadást az amerikai elnökválasztásról. Kereskedelmi hidegháborúról beszélt az alkotmányjogász. Fotó: Gémes Sándor Az alkotmányjogász hozzátette, hogy a sikerhez az is vezetett, hogy Donald Trump olyan témákban uralta a közbeszédet, amik az amerikaiak szívéhez közel álltak. Alkotmányjogász: határozott fellépést ígért Ilyen volt a rend és a biztonság, a békepártiság, az illegális migránsokkal szembeni határozott fellépés, a gazdaság fellendítése, az adócsökkentés, de ide tartozik a szólásszabadság kiterjesztése is, amiben Elon Musk volt a partnere, és az egészségügy kezelése – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász. Szerinte ezek együttesen vezettek a nagy győzelemhez. Békét teremtene Lomnici Zoltán hozzátette, hogy az amerikai elnökválasztás a magyarok számára arról szól, hogy Trump békét szeretne teremteni a világban, amihez az ereje, és az emberei is megvannak, valamint kifejezetten jó lehet ezentúl az amerikai és a magyar kormány kapcsolata, túl a gazdasági kapcsolatokon. Ez legalább olyan fontos mint a béke ügye, hiszen Orbán Viktor egy olyan időszakban is támogatta Donald Trumpot, amikor szinte a teljes európai elit páriának tekintette. Most úgy állunk, hogy Donald Trump ha Európáról akar beszélni, akkor először Orbán Viktort hívja – jegyezte megy ifj. Lomici Zoltán. Kompromisszumképtelen az unió Az alkotmányjogász beszélt arról is, hogy az Európai Unió vezetés már a választás előtt bejelentette, hogy egy kereskedelmi hidegháborúra készül az Egyesült Államokkal, és Kínával. Ehhez azonban Európának nincs meg a gazdasági és a katonai ereje sem. Fotó: Gémes Sándor Ez azt mutatja, hogy az unió vezetése nem képes kompromisszumokra, nem képes együttműködni a nagyhatalmakkal, és látszik, hogy ugyanaz a kudarcos válságkezelési modell jellemző a mostani uniós vezetésre, mint amilyen kudarcos volt a migráció és a covid kezelése, valamint a szankciós politika – jelentette ki az alkotmányjogász.

