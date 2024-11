Álom. Nem tudom, ki hogy van vele, én szeretem az álmokat. Néha olyan mintha nem is aludnék, komplett történetek játszódnak le, melyekben általában szerepelek. Filmek forognak, háborúval, szerelemmel, fájdalommal, párbeszédekkel, jóval és rosszal. Lehet, hogy az agyunk kompenzál, és olyan események történnek velünk, amiket ébren nem tehetünk meg, nem élhetünk át. Például nekem nem lehet jogosítványom, és álmomban sokszor vezetek motort, autót – ügyesen és balesetmentesen.

Az álom néha olyan mint valóság. Illusztráció: Shutterstock

Mit ír a net?

Megnéztem, mit ír a net. Az álom képek, gondolatok, hangok és érzelmek összessége, amely az agyon fut át alvás közben. Létrejöttének oka, módja és jelentése még nem tisztázott, bár mindig is érdekelte az embereket. Ezt tanúsítom… Többen is foglalkoztak álomfejtéssel, számos álmoskönyv létezik, hazánkban a legismertebb Krúdy Gyuláé. Sigmund Freud szerint az álmok szoros kapcsolatban állnak az álmodó személy aznapi tevékenységével, szimbólumokat rejtenek, és ezért gyakran abszurdnak és hihetetlennek tűnnek. Valóban, egy háborúban sem harcoltam, pedig a csatákban való részvétel visszatérő elfoglaltságom alvás közben, akárcsak a zuhanás. Még azt is írják: az álmok főképpen a gyors szemmozgás fázisában jelentkeznek, amikor az agyi intenzitás hasonló az ébrenlétihez. Stimmel, olykor fáradtabban ébredek, mint ahogy lefeküdtem.

Álom és valóság

Nem tudom, jó lenne-e, ha minden megfordulna és megvalósulnának, megtörténnének, mikor ébren vagyok. Ezzel az a baj, hogy álmaimban többször harcolok, küzdök, kínlódok, mint a lottó ötösnek örülök. Lehet, meghalnék mire kihúzzák a számaimat... Persze, olyan dolgok is történnek velünk, mintha ébren is álmodnánk – és minden nagyon szép. Ha válogathatnánk, melyik valósuljon meg, az jó lenne. De akkor mi lenne az éjszakai álmokkal?