Szabó László, a Szögedi Védegylet alapítója, Lezsák Sándornak, az Országgyűlés egyik fideszes alelnökének címzett levelében kérte támogatását ahhoz, hogy az általa megálmodott Atilla A Napkelet Modern Iskolája az újszegedi Móricz-iskola épületében kaphasson helyet.

Szabó László álma: az Atilla A Napkelet Modern Iskolája költözne az újszegedi Móricz-iskola épületébe. Archív fotó: Karnok Csaba

A szerkesztőségünk birtokába került levélben Szabó ismerteti az általa elképzelt tanintézmény célját: a Kelet Kapuja, Keleti Ki-Tekintetű Tehetségfejlesztő Tan-Rendszer nevű programot, amely keleti műveltséget és keleti nyelveket is oktatna. Szabó szerint a keleti kultúrák és nyelvek tanítása ma meghatározó fontosságú lenne a magyar közoktatásban. „Nyilvánvaló a teljes nyugati világ hanyatlása, miközben a Kelet felemelkedése zajlik. Így egészen bizonyos, hogy a Kelet felé kell fordulnunk érdeklődésünkben, tudásunkban és nyelvtudásunkban is, ha hosszú távon – mi, magyarok – nem eltűnni, hanem érvényesülni akarunk…” – áll a levélben, amelyet Szabó a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány irodavezetőjének is eljuttatott. Mint írja, évek óta dolgozik ezen a terven, és most egy minden szempontból megfelelő iskolaépület kínálkozik. Levelét azzal zárja, hogy az iskola alapításához némi hazai politikai támogatásra is szükség lenne.

Az egykori Móricz Zsigmond Általános Iskola Bérkert utcai épületét októberben adta el a tulajdonos, a Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt. Az ingatlan helyén akár bevásárlóközpont is épülhet. Az épület helyi védelem alá helyezése érdekében aláírásgyűjtés indult, amelyet eljuttattak a szegedi önkormányzathoz is. A korábban lefolytatott eljárások során az épület eddig nem került helyi védettség alá. A lakossági megkeresést az önkormányzat vizsgálja, és a Polgármesteri Hivatal mérlegeli, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a kérdés megoldására.