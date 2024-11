Bakos Attila székkutasi munkássága alatt újították fel a rendelőintézetet, aminek megtervezésében aktívan részt vett.

Bakos Attila 12 évig gyógyította a székkutasi betegeket. Archív fotó: Ujvári Sándor

Bakos Attila új szakvizsgára készül

– Már jó ideje ért bennem egy elképzelés, miszerint szeretnék még egy-két szakvizsgát megszerezni. Sajnos, kiderült, hogy ezt családorvosi praxisom megtartása mellett nem lehet kivitelezni. Terveim szerint gasztroenterológus szakképzésbe lépek, a képzést a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ makói telephelyén kezdem meg. Ha az Isten is megsegít, ennek végeztével szeretnék szakorvosként is az intézményben dolgozni Makón és Vásárhelyen, így orvosként mégsem kell, hogy végleg búcsút vegyek teljesen Önöktől – írta a közösségi oldalon közzétett, a székkutasiaknak címzett írásában Bakos doktor.

Modernizált rendelőintézet vár majd az utódjára

Bakos Attila 12 éves székkutasi tevékenysége alatt sok minden történt. A rendelőintézetet teljes körűen modernizálták, melynek megtervezésében és szervezésében nagy szerepe volt orvosként, települési képviselőként.

– Az egészségházunk megújult, megszépült és olyan eszközöket szereztünk be részben pályázatok, részben önerőből, ami csak kevés körzetnek áll a rendelkezésére. A koronavírus lezárások, és a helyzettel járó kezdeti bizonytalanságok időszakát nehezen élte meg a világ, és minden közösség is. A település lakossága utólag visszanézve a lehetőségekhez képest ezt mintaszerűen viselte. Az utóbbi években pedig újraindítottuk a faluban a kiterjedt népegészségügyi szűréseket, akit csak tudtunk, megpróbáltunk behívni a rendelőbe egészségfelmérés, további teendők mérlegelése céljából. A rendelő egyetemi oktatóhely minősítést kapott, több leendő háziorvos is töltött nálunk gyakorlatokat – összegezte Bakos Attila, aki köszönetet mondott az önkormányzat dolgozóinak, képviselőinek és polgármestereinek, Szél Istvánnak és Szabó Emesének a támogatásukért.

A búcsúzó háziorvos szerint Székkutas országosan is példaértékű

Bakos Attila véleménye szerint kevés olyan település van, ahol ennyi energiát fektetnek az egészségügy modernizációjába, mint Székkutas, ami országosan is példaértékű.