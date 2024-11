– A böllérfesztiválra kilátogatóknak idén is bemutatjuk a különböző vágási formákat, láthatnak a helyszínen, Balástya rendezvényterén disznófeldolgozást is. Ez szombaton lesz, de a ráhangolódás már a pénteki programokkal megkezdődik, ekkor lesz 16.30-tól a tábortűz és a szalonnasütés is – mondta el érdeklődésünkre Kiss József főszervező.

Balástya neve összefonódott a böllérfesztivállal. Fotó: Illin Klára

Kolbásztöltés

Megemlítette még a gyerekeknek rendezendő kolbásztöltőversenyt, amire öt iskolás csapat jelentkezett, de a hagyományoknak megfelelően tartanak főzőversenyt – több kategóriában –, a sütemények is megméretnek és lesz pálinkamustra is.

Balástya: vásárolhatunk is

Az egyik sátorban öt húsipari cég minőségi termékei közül válogathatnak a kilátogatók, de vehetünk majd sajtokat és mézet is. A vásári forgatagban kézművesek kínálják áruikat, válogathatunk a szebbnél szebb, igényesen elkészített termékek (például: bőrdíszműves tárgyak, fafaragások, játékok) között, akár már a karácsonyi ajándékokat is beszerezhetjük. A gyerekek faragott játékokat próbálhatnak ki, de találkozhatnak bohóccal és lesz arcfestés is – sorolta Kiss József.

Veterán autók, motorok

A veterán motorok és gépjárművek szerelmeseinek is érdemes lesz kilátogatni a XXIII. Böllérfesztiválra, a részvételre közel 170 autó- és motortulajdonos jelentkezett. A pásztorok és a betyárok is eljönnek Balástyára, és az is biztos, hogy senki sem marad éhen, szomjan.