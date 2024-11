Emellett van egy másik fő ok is, amiért fontosnak tartottuk az imafüzet megalkotását. Azt gondolom, hogy mint olyan sok mindenben, például a szakmai életben is, elengedhetetlen a tudás elmélyítése. Ha ez elmarad, egy idő után nagyon felszínes lesz az, amit csinál az ember. Az imádságban, az Isten-kapcsolatban is mélyülni kell, és ez az imafüzet a mélyre evez. Arra hívja olvasóját, hogy merjen ebben a kilencedben elmerülni Bálint Sándor életén és lelkiségén keresztül