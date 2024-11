– A mostani nemzeti konzultáció elsősorban abban különbözik a korábbiaktól, hogy mostanra gyökeresen megváltozott a világ, és ebben új gazdaságpolitikára van szükség. Az, hogy a kormány új gazdaságpolitikát hirdetett, annak a felismerése, hogy egy nagyon rossz irányba megváltozott világban valamilyen választ kell adni a kérdésekre – mondta lapunknak, a Szegeden tartott fóruma előtt kedden Bayer Zsolt.

A publicista szerint ma Európában alig vannak olyan politikusok, akik valamilyen választ próbálnak adni a világban kialakult helyzetre, és még kevesebben, akik figyelembe veszik a választóik akaratát.

Szegeden kedden Bayer Zsolt publicista és műsorvezető tartott fórumot az egyik kávéházban. Fotó: Karnok Csaba

Bayer Zsolt szerint fontos a konzultáció

– Meg lehet állapítani, hogy a nyugati világ vezetői nem foglalkoznak azzal, hogy mit szeretnének a választóik. Ma ki lehet jelenteni a német külügyminiszternek, hogy őt sosem érdekelte, mit akartak a választói. Lehet így is, de lehet úgy is, hogy érdekli a vezetőket, hogy mit akarnak a szavazók, meghallgatja, hogy mit gondolnak, és megpróbál az adott körülmények között olyan politikát csinálni, ami nem megy szembe a választói akarattal. Ezt csinálja a magyar kormány, ezt csinálja a miniszterelnök, és mindig is erről szóltak a nemzeti konzultációk. De ez a mostani, egy olyan világpolitikai helyzetben, amikor itt állunk, egy világháborúhoz közeli helyzetben, mindennél fontosabb. Egyszerűen meg kell kérdezni az embereket, hogy mit gondolnak – fogalmazott Bayer Zsolt.

Meg lehet mutatni Brüsszelnek

A publicista szerint a nemzeti konzultációkkal már jó néhányszor sikerült tudatni Brüsszellel, hogy kétmillió ember komoly felhatalmazás a döntések meghozatalára.

– A sikeres konzultációval el lehet mondani, hogy a miniszterelnök nem Brüsszelnek tartozik elszámolással, hanem a választóinak. És megismétlem: ebben a rettenetes helyzetben komoly tétje van a konzultációnak – jelentette ki a publicista.