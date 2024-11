Van, akinek nagyon sok az 5100 forintos emelés

Egy mozgáskorlátozott asszonynál is jártunk, akinek a férje hamarosan „ápolásira” megy, hogy gondoskodni tudjon a feleségéről. Így még kevesebb pénzük lesz, mint jelenleg. Ők a vízdíjjal együtt nagyjából 17 ezer forintot fizetnek a lakás után. Számolgattuk, mennyi lesz, ha ráteszik a 30 százalékot. Az 5100 forint az ő pénztárcájuknak nagyon sok.

– Édesanyám nyugdíja 57 ezer forint, én előnyugdíjas vagyok, a kettőnk pénzéből csak úgy-ahogy élünk meg. Nem hiányzik az emelés. Nem ezt érdemlik az itt lakók, mert itt mindenki szegény! – mondta az idős néni. A lakás állapotára is panaszkodott.

– Ezek a lakások nem túl jók. A szomszédokról nem is beszélve. Mindenféle népeket is ideengednek – panaszkodott az idős asszony, aki eddig is meggondolta minden forint helyét, attól tart, ezután még több mindent kell a fia és a saját szájától megvonniuk.