A bérmegállapodás, amely 2025-től békés időszakot feltételez ambiciózus, és motiváló a munkáltatók számára is, vagyis megegyeztek a munkaadók és a szakszervezetek. Ennek megfelelően a minimálbér 9, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik jövőre, a következő két évben pedig 13 és 14 százalékkal nő.

Megszületett a bérmegállapodás. A termelékenység növelése szükséges lesz. Illusztráció: Shutterstock

Szeged népszerű turistacélpont: Miért vonzza Szeged a hazai és külföldi turistákat?

Szeged évek óta a tíz leglátogatottabb turisztikai célpont közé tartozik hazánkban, amiről lapunkban is rendszeresen hírt adtunk. A hosszú hétvégéken többször is benne volt az öt legnépszerűbb magyarországi úti cél között, olyan felkapott helyeket lekörözve, mint Pécs, Sárvár, Siófok és Miskolc, azon belül is Miskolctapolca a Barlangfürdővel. Csongrád-Csanád vármegye székhelyén az elmúlt tíz évben a vendégek és a vendégéjszakák száma is megduplázódott.

Márki-Zay Péterék brutális, 30 százalékos lakbéremelésre készülnek

Hódmezővásárhely közgyűlése brutális lakbéremelésre készül. Ha a többségében Márki-Zay Péter polgármestert támogató képviselők a szerdai ülésen elfogadják az előterjesztést, a szociális bérlakásokban élő hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló családok január elsejétől 30 százalékkal fizethetnek többet, mint jelenleg.

Nem holnap rendezik meg a Szeged–Metalcom Szentes rangadót

A női csapatokra idegenbeli fellépések várnak, a férfiak meccse tolódik. Szerdán rendezik a férfi vízilabda OB I. 10. fordulójának mérkőzéseit, de a Csongrád-Csanád vármegyei el Clásicót a Szegedi VE és a Metalcom Szentes között december 14-re halasztották el.

Dmítro Asanin, a Szentes vízilabdázója szombaton Miskolcon játszhat legközelebb. Fotó: Vidovics Ferenc

Papírgyűjtés az iskolában

Két óra alatt megtelt a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola papírgyűjtő konténere. A papírgyűjtés hagyományosan népszerű esemény, amely során az újrahasznosítás fontosságát tanítják. Az összegyűlt papírért kapott bevétel az osztályok programjait támogatja.