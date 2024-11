1980 óta ugyan nincs feketehimlő, de majomhimlő például van, az első esetet, emberen 1970-ben diagnosztizálták. Közép-Afrikában a 2023-2024-es járványban több mint 500 ember életének vetett véget ez a betegség.

Több olyan betegség is visszatér, amelyek nagy bajokat okoznak.

Eleinknek spanyolnátha, nekünk covid jutott

A spanyolnátha a múlt század elején pusztított, jó 100 évvel később nekünk a covid jutott. Néhány év távlatából visszagondolva, olyan, mintha nem is velünk történt volna, csak egy rossz emlékű katasztrófa filmkockái peregtek volna le a szemünk előtt, de sajnos ez maga volt a valóság.

Torokgyíkkal Móra Ferenc regényében találkoztunk gyermekkorunkban, de a környező országokban mostanában is előfordult.

A legkisebbekre veszélyes leginkább

Megjelent a szamárköhögés – nálunk is, amelyről szintén azt hittük, hogy mára csak történelem. Egy hódmezővásárhelyi gyermekorvos nyilatkozta néhány nappal ezelőtt lapunknak, hogy a több mint 30 éves praktizálása alatt azt hitte, hogy a szamárköhögéssel csak a szakirodalomban találkozik. Ehhez képest már idén is diagnosztizált néhány esetet. Most pedig kiderült, hogy járvány is van Magyarországon, idén százszorosára nőtt az esetek száma. A legveszélyeztetettebbek az újszülöttek, a kisbabák, akik még nem kapták meg a védőoltást.

Oltástagadók miatt terjed a betegség

A betegség – és ez nem meglepő – az oltástagadók miatt terjed ismét. A környező országokban ugyanis némiképp fellazult az oltásfegyelem és behurcolták hozzánk is a kórokozókat.

Meg kellene érteniük, az ember személyes szabadsága csak addig tart, amíg azzal másokét nem korlátozza. Az oltásellenesség véleményem szerint pont ez a kategória.