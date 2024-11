A budibüfé létrejöttét botrányok sora kísérte. Az önkormányzat először a régi nyilvános vécéből akart hamburgerezőt kialakítani, azonban ez még Márki-Zay Péter támogatói körében is erős ellenállást szült, úgyhogy az eredeti épületet, nem ment simán, de végül lebontották, és a helyére felépítették a kis pavilont.

A budibüfé a jövő vasárnap kap nevet, névadója is lesz. Fotó: Kovács Erika

Budibüfé: még várják a névjavaslatokat

Az épület egyik fele nyilvános vécé, a másik kávézó. Az építés sem ment simán, gikszer gikszert követett, de tavasz óta már áll a pavilon, amit a városban nagyon sokan budibüfének hívnak. Üzemeltetőt csak nagy sokára sikerült találni. Voltak, akik feltették a kérdést, minek kávézó a városháza elé, hiszen 300 méteres körben több helyen is ihat feketét, aki akar...

Végül Sipos Róbert lett az üzemeltető, vasárnap nyitja meg a kávézót. Ő és az önkormányzat névpályázatot hirdettek, a [email protected] címre várják jelenleg is a névötleteket, mi legyen a budibüfé néven elhíresült kis vendéglátó egység neve.

Meglódult a vásárhelyiek fantáziája

A Vásárhelyi Patrióta nevű megmondóoldalra is érkeztek javaslatok, például az alábbi neveket is ajánlották: Faloda Pagoda Sz*roda, Rötyibár rotyiknak, Elbaltázott beruházás, Pöcegödör a kékszalaghoz, 2 az 1-ben, Kávézó a kávézók közt, Sz*r a kávé. Többen azonban azt javasolták, legyen a neve egyszerűen csak Budibüfé, mert az így is, úgy is rajtamarad.

Sipos Róbert nem sértődött meg ezeken a neveken, azt kérte, a velősebbnél velősebb neveket inkább a fentebb említett e-mail-címre küldjék.

A negatív nevek javaslói a mozgóbüfé rendszeres fogyasztói

A negatív reklám is reklám, legalább foglalkoztatja az embereket a kávézó. Annyi bizonyos, nem Budibüfé lesz a neve

– mondta megkeresésünkre Sipos Róbert.

Vasárnap 10-kor nyitunk, akkor a kerthelyiségben egy dobozt is kihelyezünk, oda is be lehet dobni a javaslatokat. Ebből és az e-mailben érkezőkből választjuk ki a nevet a családommal. A névadót pedig advent második vasárnapján tartjuk

– tudtuk meg a vállalkozótól. Azt is elárulta, hogy az e-mailben érkezett javaslatok igen széles spektrumon mozognak, attól függően, hogy a javaslattevők melyik politikai platformhoz tartoznak. A negatív neveken sem sértődött meg, hozzátette, hogy azoknak, akik ezeket írták, hatvan százaléka rendszeres fogyasztója a mozgóbüfében, szeretik a kávéját, a perecét és a lepényét is.