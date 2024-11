Ezeket nem véletlenül tettük, még szerintem időben. Most már tudom, hogy több polgármester küzd, mert nyeles telkek alakulnak ki településükön, beépítenek sorházakat a falvakba, kezelhetetlen kezd lenni a probléma. És most jön a BYD. Nem tudom, hogy az elvárások teljesülni fognak-e, de tízezer-négyszáz fő a most kért engedélyben a vállalt dolgozói létszám. Ezzel az egyetem után a legnagyobb munkáltató lesz Csongrád-Csanád vármegyében ez a gyár, ha teljes üzemben üzemelni fog