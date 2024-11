Mint megírtuk, múlt héten egyik éjjel egy 2-3 éves gyereket hagytak hátra a kísérői Ásotthalom külterületén. Egy rendőr egy helyi mezőőrrel közösen próbált a szülők vagy kísérők nyomára bukkanni, de nem sikerült nekik. Mivel a kisfiút Ásotthalom közigazgatási területén találták, ezért területileg az ásotthalmi önkormányzat az illetékes, nekik kell elvégezni az anyakönyvezési feladatot úgy, hogy igazából semmit nem tudnak róla, egyelőre még az állampolgárságában sem biztosak.

Ő is migráns, de nem a magára hagyott kisfiú. Még majdnem gyerek, de legalább nem hagyták sorsára, mint a hároméves gyereket a múlt héten. Archív Fotó: Török János

Tavaly felrobbant ház omlott a garázsra

Ambrózfalván rádőlt egy tavaly felrobbant ház egyik fala a szomszéd garázsára. A tulajdonosnak nem is a kár fáj leginkább, hanem az, hogy hiába jelezte már hetekkel ezelőtt, hogy baj lesz, elmondása szerint senki, sem a hivatalok, sem a hatóságok nem tettek semmit. Most attól tart, hogy itt nem ért véget a felrobbant ház története, és egyszer csak elindulnak a még álló falak is a szomszédba.

A felrobbant ház fala a szomszéd garázsában landolt a múlt héten pénteken. Fotó: Kovács Erika

Megszavazták a lakbéremelést

Hódmezővásárhely polgármestere szerint a szociális bérlakások 30 százalékos díjemelése nem emelés, hanem csökkentés, a motivációs rendszer része. Márki-Zay Péter ezt a szerdai közgyűlésen mondta, ahol több, az ő frakcióját erősítő képviselő is sokallta a szociális bérlakások 30 százalékos díjemelését. A Fidesz-KDNP képviselője, Nagy Enikő Diána úgy fogalmazott, hogy azokkal szemben, akik évek óta nem fizetnek, és sok probléma van velük, nem tartják tiszteletben a közösséget, valóban el kell járni a törvény erejével.

A közgyűlésen Nagy Enikő Diána (Fidesz-KDNP) azt javasolta, a szociális bérlakások díját ne emeljék fel. A Márki-Zay Péterhez tartozó képviselői többség azonban ezt a javaslatot leszavazta. Fotó: Kovács Erika

A BYD autógyár 1800-2000 eurót fizet majd havonta a munkavállalóknak.

A kínai cég, amely jelenleg Szeged mellett építi első európai gyárát, nemcsak munkahelyeket teremt, de a bérek tekintetében is új mércét állít fel. Ez jelentős mértékben meghaladja a régióban jelenleg fizetett átlagbéreket, sőt, még a kecskeméti Mercedes-gyárban dolgozók átlagos keresete is – amely 1600 euró körül alakul – elmarad ettől.

A BYD autógyár szegedi üzeme nemcsak magas béreket kínál, hanem a régió gazdasági fejlődéséhez is hozzájárul majd. Illusztráció: Karnok Csaba

A Nemzeti Konzultáció célja, hogy kikérjük az emberek véleményét

Egyetértési pontokat keressünk, és elvi támogatását kérjük az állampolgároknak a kormány által elképzelt gazdasági programokhoz, és a jövő évi költségvetésnek a különböző akcióterveihez – jelentette ki keddi fórumán Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára.