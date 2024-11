Az 1966 október 17-én megnyitott Centrum Áruház évtizedekig igazi jelképe volt Szegednek, az egykor ott dolgozók ma is örömmel emlékeznek azokra az időkre, amikor még mindennapjaik része volt az 5400 négyzetméter alapterületű bevásárlóközpont, mely korának egyik legnagyobb beruházása volt. Szombaton több mint 130-an gyűltek össze a Megyeháza Étteremben, hogy megünnepeljék a Centrum 58 éves születésnapját. Egykori igazgatók, eladók, műszaki dolgozók, irodisták is eljöttek a bulira, sőt azok is meghívást kaptak, akik most is az épületben működő áruházban dolgoznak – amely már csak a köznyelvben viseli a centrum nevet.

A Centrum Áruház egykori dolgozói még ma is családként szeretik egymást. Fotó: Török János

Évek óta nem találkoztak a Centrum Áruház dolgozói

– Utoljára az áruház nyitásának 50. évfordulóján találkoztunk. Előtte szinte minden évben megszerveztük ezt az összejövetelt, az utóbbi 8 évben azonban ez elmaradt. Az 55-ik évfordulót meg akartuk ünnepelni, de az a Covid miatt nem jött össze – mesélte Nemesné Bálint Ilona szervező.

Próbáljuk összetartani a csapatot, ezért elevenítettük fel ezt a hagyományt. Hiszen ez az áruház volt a második otthonunk

– tette hozzá a másik szervező, Höffner Péter.

Ez volt egyébként a legtöbbször elhangzó mondat, bárkit is kérdeztünk. A Centrum egykori igazgatója, Bánáti Antal hangja is elcsuklott, amikor erről beszélt.

Kollegiális, baráti és emberi kapcsolat volt közöttünk, úgyhogy őket látva nehéz nem elérzékenyülnöm

– vallotta be. Emellett azonban azt is megemlítette, hogy ez a kollektíva a munkában is kiválóan teljesített. – Az elődömnek köszönhetően jó csapat volt az örökségem, könnyű volt velük sikereket elérni. A szegedi Centrum Áruház bérszínvonala és árbevétele is a legjobb volt. A sikerhez pedig az is hozzájárult, hogy vezetőjükként emberként kezeltem mindenkit, adtam a véleményükre és nem csak velük, a családjukkal is foglalkoztam – mesélte.

Egy igazi nagy családot alkottak a centrumosok

Radóczné Panni egyike volt a Centrum Áruház ikonikus alakjainak. A nyitás óta ott dolgozott, 2000-ben ment el nyugdíjba.

– Mindig olyanok voltunk, mint egy nagy család. Én is itt töltöttem a tanulóéveimet, és aztán sok tanulót is én indítottam el a pályán. Talán a mai világban nem is értik, milyen az, amikor egy munkahelyen mindenki tudja, mi van a másikkal – mondta. De szerinte az eladói munka sem az már, mint amilyen régen volt.