Csengele mozgalmas, több rendezvényt felvonultató év végi programsorozata szombaton startol a szülői munkaközösség szervezte jótékonysági óvodabállal, melynek teljes bevételét a gyerekekre fordítják, általában játékokat, kültéri játékelemeket vásárolva – tudtuk meg Tóth Tibor polgármestertől. Az önkormányzat azzal segít, hogy állja a zenészek költségeit.

Csengele látványossága a feldíszített traktorok felvonulása. Fotó: Imre Péter

Adománygyűjtés

– Karácsonyi adománygyűjtés is indult, ami december 9-ig tart. A kezdeményező Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a védőnői szolgálat háztartási eszközöket, mesekönyveket, játékokat, tartós élelmiszereket vár, hogy a nehezebb sorsú, rosszabb körülmények között élő családok fenyője alá is kerülhessen ajándék, számukra is boldog, örömteli legyen a karácsony – mondta a polgármester.

Közmeghallgatás

November 19-én jegyzői értekezlet lesz Csengelén, 28-án, 17.30-tól közmeghallgatás a faluházban, ahol az év értékelése mellett bármilyen közérdekű kérdést feltehetnek a résztvevők. Adventi gyertyát kétszer, az első és a harmadik hétvégén, december 1-én és 15-én gyújtanak, már az első alkalomra ünnepi díszbe öltözik a község.

Csengele karácsonya

– Karácsony előtt pár nappal, december 19-én lesz a mi hídivásárunk, amit a faluház előtti kis híd avatásakor tartottunk először. Az is jótékonysági rendezvény, a bevétel az iskolára fordítódik, valamint ekkor lesz a kivilágított, feldíszített traktorok felvonulása – közölte Tóth Tibor.