Sokan nem ismerik igazán a denevérek jellemzőit; rengeteg a tévhit, az indokolatlan félelem és ellenérzés – nyilatkozta lapunknak Verseczki Nikoletta madárvédelmi szakember, a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület tagja. Paneldenevérek című, Bánfi Szabolcs szakértővel közösen tartott előadásukban részben ezeket a téves elképzeléseket szeretnék eloszlatni.

De denevérek pontosabb ismerete segít szétoszlatni a tévhiteket és félelmeket. Illusztráció: Nagy Lajos / MW

Ahogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján is olvasható, sanyarú évtized áll a denevérek mögött. Már a COVID-19 megjelenése előtt is világszerte drasztikusan csökkent az állományuk, most pedig ők váltak a modernkori történelem egyik legköltségesebb pandémiájának bűnbakjává. Mindez annak ellenére következett be, hogy sem a vírus fajváltását, sem annak módját nem sikerült beazonosítani.

A szakértők szerint a denevérekkel kapcsolatos hétköznapi gondolkodás összetett, és nagyban függ az egyéni ismeretektől és tapasztalatoktól. Éppen ezért a Paneldenevérek előadáson a denevérek általános bemutatása mellett a szakértők beszélnek majd az ember közelében élő fajokról, kitérve a velük kapcsolatos élethelyzetekre és esetleges problémákra.

A madárvédelmi szakemberek várják az érdeklődőket ingyenes programjukra a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban, november 6-án, szerdán 17 órától.