A denevér körüli tévhitek ősidők óta jelen vannak, de a covid-járvány sokat rontott az egyébként is negatív megítélésükön. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület egy denevérkutatót idézve úgy fogalmazott: már a COVID-19 megjelenése előtt is világszerte drasztikusan csökkentek állományaik, most pedig a denevérek váltak a modernkori történelem egyik legköltségesebb pandémiájának bűnbakjává. Ugyanakkor a denevérek kutatásával is foglalkozó Kemenesi Gábor virológus szerint a repülő emlősök egyenesen a legcsodálatosabb élőlények a Földön, derült ki egy, a Világgazdaság által is szemlézett interjúból.

A denevérek lenyűgöző, nagyon hasznos, ugyanakkor indokolatlanul elutasított és lebecsült állatok. fotó: Unger Tamás/MW

A denevér körüli tévhitek

A tévhitek eloszlatása volt a Paneldenevérek című előadás célja is a vásárhelyi könyvtárban. A program kezdete előtt Verseczki Nikoletta, a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület madárvédelmi szakértője lapunknak úgy fogalmazott: valóban gyakran erős és negatív megítélés övezi a denevéreket. Az információhiány minden esetben a legnagyobb ellenség. A denevérek körüli misztikum ősidők óta jelen van és részint a titokzatos életmódjuk, különleges kinézetük miatt alakult ki. Sokat tehetünk az ismeretterjesztő programokkal, különlegességüket, a természetben betöltött fontos szerepüket hangsúlyozva. A vírusok terjesztése kapcsán is mindig szóba kerülnek, holott nem áll rendelkezésre hiteles bizonyíték. És ez nem csak a covidra, a veszettségre is igaz. Utóbbira európai példát nem nagyon tudnak mondani.

Élőhelyeik pusztítása

A Bat4Man egy Magyar-Szlovák-Román-Ukrán Határon Átnyúló Együttműködési Program volt még 2014 és 2020 között. Az Európai Unió által finanszírozott projekt egyik fő célkitűzése a denevérekkel kapcsolatos – általában téves – hiedelmek eloszlatása volt. Sokan úgy vélik, a jelenlegi helyzetből az mutatja a helyes kiutat, ha az olyan kiváltó okokat ismerjük fel és szüntetjük meg, mint az élőhelypusztítás, az ökoszisztémák működésének megzavarása, a vadon élő állatok kiterjedt kereskedelme.

Legyünk nyitottabbak

Verseczki Nikoletta azt hangsúlyozta: legyünk a denevérek felé nyitottabb szívvel, és sokat tehetünk a magyarországi állomány megóvásáért. A hazánkban élő 28, védett faj természetes élőhelyei csökkenésével kénytelenek alkalmazkodni az urbanizálódó világhoz. Az emberi épített környezet, például a panelépületek kiváló búvó- és szaporodó helyet kínálnak számukra. Számos egyed pusztulását okozzák az átgondolatlan épületfelújításokkal, a berepülőnyílások lezárásával. A mezőgazdasági vegyszerhasználat pedig drasztikusan csökkenti a táplálékállataik számát. Holott a hazai fajok rovarevők, és rendkívül fontos azok gyérítésében a szerepük. Ha mentendő denevért találunk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület útmutatója segít a teendőkben.