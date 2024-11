A babafák száma már megközelíti a százötvenet Derekegyháza területén.

Derekegyház alpolgármesterének, Borbás Tamásnak és családjának is van már a településen két facsemetéje, az akció elindítása óta két gyermekük született, az ő fáik a Köztársaság téren találhatók. Fotó: Kovács Erika

Derekegyház határához közelít a babafa sor

– Ez már a kilencedik alkalom, hogy babafát ültetünk a település legifjabb lakói tiszteletére. Kezdetben a Köztársaság térre kerültek a fák, miután ott elfogyott a szabad területünk, a Kossuth utcán kezdtük ültetni a csemetéket. Most már közeledünk a falu határához. Még egy évre való helyünk van. Szabó István polgármester úrral már azon gondolkozunk, hogy hol legyen a babafák következő helyszíne – mondta Borbás Tamás, Derekegyház alpolgármestere.

Évente 12-14 babafát ültetnek, idén ennek éppen az átlaga, vagyis 13 kis fa került a kerékpárút mellé.

A Köztársaság téren már kis liget alakult ki

– Igaz, hogy ez a kilencedik faültetés, de tíz korosztály fái kerültek a közterületre, mert a 2014-es korosztállyal kezdtük. Úgyhogy most körülbelül 140-145 fánál tarunk. A Köztársaság téren már szinte egy kis liget alakult ki. Nagyon sok család gondozza, öntözi a gyermeke facsemetéjét. A gondoskodásba az aszály miatt valószínűleg az önkormányzat is beszáll majd – mondta Borbás Tamás. Idén az önkormányzat munkagépe ásta ki a csemeték helyét. Ötven centi mélyen még száraz volt a talaj, úgyhogy ültetés előtt, majd ültetés után is alaposan meglocsolták a földet.

Kis levelű hársfák

A most elültetett fák kis levelű hársak, amikre a gyermekek nevével ellátott kis táblákat is feltették. A jeles alkalomra pedig egy emléklap is emlékezteti majd a családokat.