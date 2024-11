Közösségépítő disznóságok 1 órája

Disznóvágással indult a Böllérnap Zákányszéken – videóval, galériával

A reggeli hagymás sült vér, az ebéd orjaleves és töltött káposzta volt szombaton a zákányszéki Böllérnapon. A közösségi disznóvágás húszéves hagyomány a településen. Most két sertést dolgoztak fel, közben a védőital is szépen fogyott az udvaron, amiről megtudtuk, hogy disznóvágáson nem az a lényeg, hogy milyen gyümölcsből készült. Sokkal inkább az, hogy legyen a pálinkából fogó, szúró és forgató is.

Csípős hideg volt szombat reggel, és akkora köd ereszkedett a környékre, hogy az orráig is alig látott az ember. Így az út is a szokottnál tovább tartott Zákányszékre, ahol nyolc óra előtt nem sokkal már javában zajlott a disznóvágás. A férfiak a Művelődési Ház udvarán, az asszonyok az épület konyhájában serénykedtek. Vidám hangulatban telt idén is a disznóvágás. A férfiak a Művelődési Ház udvarán, az asszonyok az épület konyhájában serénykedtek. Fotó: Karnok Csaba Fricskából indult a közösségi disznóvágás Matuszka Antal polgármester lapunknak elmondta, hogy 2003 óta van Zákányszéken Böllérnap, a szombati a huszadik alkalom volt, ugyanis a covid-járvány miatt néhány év kimaradt. Az aranykorban a reggeli kétszáz, a vacsora nyolcszáz résztvevővel zajlott, és hat sertést vágtak. Kezdetben a gazdák ingyen ajánlották fel a sertéseiket. Az apropója ennek az volt, hogy annak idején nagyon rossz volt a sertés felvásárlási ára, és azt mondták, hogy inkább együk meg, nem adják el. Hogy mindenki részesüljön a finomságokból, csaknem kétszáz csomagot készítettünk, hurka, kolbász, töpörtyű és töltött káposzta is került beléjük, amelyeket a tanyagondnoki szolgálat segítségével a nyugdíjasoknak juttattunk ki a tanyákra – mesélte a polgármester. Néhány éve már szerények keretek között, de töretlen lelkesedéssel fut a közösségi disznóvágás hagyománya a településen. – Kevesebb és meglehetősen drága ma már a vágandó sertés. Volt olyan időszak, hogy egy évben tizenegyezer sertést értékesítettünk a településen, ma már nincs minden háznál. Ahol van, azt saját célra tartják. A házi vágás is ritka manapság, jellemzően elviszik a henteshez a sertést, ahol levágják és feldolgozzák, így a kész árut viszik haza – fejtette ki a település jószágállománya kapcsán Matuszka Antal. Ötszáz töltött káposztát tekertek be Szombaton két disznót dolgoztak fel, miután Száva Szabolcs plébános megáldotta a jószágokat és a közösség tagjait is. A gigantikus tárcsákon az ifjúsági önkormányzat fiatal tagjai készítették a reggelit, azaz a hagymás, sült vért, a pecsenyét és a sült májat. A disznó bontása Savanya Tibor hentes, helyi családi gazdálkodó vezetésével zajlott az egyik sátorban. A főböllér, Fődi József az irányításért és a fűszerezésért volt felelős. A darálót is ő hozta, amelynek kora kapcsán csak annyit jegyzett meg, hogy ha annak a húsnak az ára most a zsebében lenne, amennyit ez a daráló már látott, hajjaj, de nagy úr lenne.

Ebédre orjaleves, töltött káposzta és sertéspörkölt készült. A Zákányszéki Nőegylet 12 tagja összesen ötszáz töltött káposztát tekert be. Amikor megemlítettem, hogy le a kalappal a mennyiség előtt, csak mosolyogva legyintettek. – Készült már kétezer is Böllérnapra – jegyezte meg az egyik asszony. Fogó, szúró és guggolós pálinka Jó hangulatból nem volt hiány a Böllérnapon, amelynek évről évre fontos célja a közösségépítés is. A rendezvényre ellátogatott Domaszék és Mórahalom polgármestere, valamint Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is. A csípős hidegben természetesen a védőital sem maradhatott el, amely disznóvágáshoz illően pálinka volt. Volt, aki nyakba akasztott feles pohárral érkezett. A pálinkák környékbeli osztályozásának rejtelmeibe Száraz Ferdinánd, domaszéki okleveles hentesmester avatta be lapunkat. Elmondta, hogy egy disznóvágáson teljesen lényegtelen, hogy milyen gyümülcsből készült a pálinka. A fontos, hogy a fogópálinkát az elején isszák, a szúrópálinka neve magáért beszél. A fordítópálinkát pörzsölésnél gurítja le az ember, a guggolós pálikával pedig vigyázni kell. Utóbbi kategóriába ugyanis azok a pálinkák esnek, amit olyan házaknál főznek, amelynek ablakainál séta közben leguggol az ember, hogy be ne hívják.

