A disznóvágás nem az, aminek látszik. A disznóvágás nagyon fontos dolog, vagy legalábbis az volt régen. Emlékszem rá, kiskoromban akkor jött össze az egész család. Még a legmesszebb lakó rokonok is eljöttek a nagyszüleimhez. Ráadásul már előző este, vagyis a buli már akkor elkezdődött. Azután másnap reggel a férfiak becserkészték a lehető legnagyobb állatot, leszúrták, és jött, aminek jönnie kellett. Megperzselték, szétszedték. Közben a nők mosták a belet, és sült a vér reggelire, utána pedig a hurka és a kolbász is.

Domaszéki Böllérnap disznóvágás reggelivel, enyhe hóhullásban.

Fotó: Karnok Csaba

A disznóvágás közösséget is jelentett

Természetesen fogyott a pálinka és a sör is, úgyhogy volt, aki már délelőtt feladta a harcot, és elment aludni egy kicsit. Még mindig itt van az orromban az illata és a hangulata az egésznek. Folyamatosan ment a sztorizás, hogy kivel mi történt az előző disznóvágás óta. Akkoriban ugyanis még nem volt internet, és telefonja sem volt mindenkinek. Vagyis maradt a levélírás és az évi egy-két személyes találkozás. Nyilván voltak kisebb összetűzések is. Családokon belül ez nem ritka, de komolyabb baj sosem történt, mindenki megbékélt. És akkor nagyjából délután három órára elkészültünk mindennel. Elmosogattunk, kiporcióztuk a kóstolókat, és jöhetett a sztorizás késő estig, folytatva az evést és az ivást.

Erről szóltak akkoriban a disznóvágások. Hogy egy család vagyunk, egy közösség, és többé-kevésbé bírjuk is egymást. Sajnos ez már nincs. És nem csak nálunk. Egyre kevesebb helyen ölnek disznót. Az öregek kihaltak, nincs, aki összehívja a családot. Meg amúgy is, ott az internet, mindent tudunk a másikról. Több disznóvágás kellene.