Étkezni legalább kétféleképpen lehet: egészségesen és semmire sem figyelve, önpusztítón. Sokáig nem foglalkoztam vele, mit és mikor tömök magamba, ha este hazaérve megéheztem, leltároztam és einstandoltam a hűtőben. Nem tudtam aludni, fájt, felpuffadt a hasam, forgolódtam az ágyban és szentül megfogadtam, ilyen ökörséget többet nem csinálok. Aztán eljött a következő este…

Egészségesen étkezve sem kell lemondani az ízekről. A különböző mentes termékek, ételek és italok is finomak, laktatók. Fotó: Karnok Csaba

Oktalan zabálás

Addig tartott az oktalan zabálás, míg tavaly novemberben a laboreredmény kiderítette: cukros vagyok, igaz, még gyógyszerrel kezelhető, kordában tartható. Viszont jobban kell vigyáznom – napi 150 gramm szénhidrátot vihetek a szervezetembe. Kétségbeestem, nem tudtam elképzelni, hogy ezzel a mennyiséggel működőképes maradok. Vásárláskor figyeltem az ételek szénhidráttartalmát, mindig nálam volt és van egy szemüveglencse, amivel láthatóvá válnak az apró betűk és számok. Evés közben összeadom az értékeket, és számolom, mennyi maradt hátra, mennyit ehetek még. Akadnak olyanok is, akik valamilyen összetevőre, ételekre – például: dió, liszt, tojás, tej – érzékenyek, nem fogyaszthatják, mert rosszul lesznek tőle, ami végzetessé is válhat. Egyik „csoport” gondját oldják meg a gluténmentes termékek, amelyek közül az év gyorsfagyasztott magvas formakenyere deszki, az ottani családi vállalkozásban üzemeltetett sütöde készíti. Más kenyér, péksütemény is van a palettán, például a minikuglóf. Az egyiket megkóstoltam, finom.

Egészségesen is finom

Ez azért fontos, mert bennem is élt az előítélet, hogy ami cukormentes – például az üdítők – azok nem jók, az eredetihez képest műanyagok, íztelenek. És eljött az idő, rákényszerültem, hogy ilyeneket igyak és egyek. Rá kellett jönnöm, egészségesen is lehet jót, jóízűen enni, jóllakni. De azzal a vallomással még tartozok: este azért időnként most is megtámadom a hűtőt. Lehet, ezért nem apadt le a pocakom?