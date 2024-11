Elkeserítő látványt nyújt Makón a főtéri Csipkesor garázsai mögötti terület: valaki az épületegyüttes tövében használt bútorokból, háztartási berendezésekből álló kupacot halmozott fel. A szeméthegyre egy közelben lakó hívta fel a figyelmünket. Azt mondta, hogy az illegális közterületi hulladéklerakás itt régi probléma: az egyébként gondosan elkerített lakossági hulladékgyűjtő konténer szomszédságába, a garázssor fala mellé rendszeresen hordanak ilyesmit. Korábban az elszállításról végül az önkormányzat gondoskodott – alighanem így lesz most is.

Szeméthalom a makói főtér mögött. Fotó: Szabó Imre

A város önkormányzata gyakorlatilag állandó szélmalomharcot vív a szemetelőkkel. Czirbus Gábor, az érintett körzet önkormányzati képviselője legutóbbi, nemrégiben összehívott lakossági fórumán is szóba hozta a témát. Hangsúlyozta, a társasházi konténerekhez jellemzően messziről, kocsi csomagtartójában vagy utánfutón hozzák a hulladékot és az éj leple alatt pakolják le. Felhívta a figyelmet arra, hogy a városban legális módon is meg lehet szabadulni a limlomtól, a lakókat pedig arra kérte, készítsenek fotót a szemetelőkről, hogy az önkormányzat eljárást tudjon indítani ellenük. Azt is elmondta, tervezik, hogy a gyűjtőhelyeket a jövőben térfigyelő kamerával felügyeljék.