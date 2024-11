A Cambridge-i Egyetemen tartották márciusban az Infectious Diseases Annual Symposium, amely a Cambridge Infectious Diseases Interdiszciplináris Kutatóközpont eseménye, amelyen egy szegedi joghallgató Győri Anett, fertőző betegségekről szóló kutatási anyaga, poszter formátumban megjelenhetett, ezzel egy rangos elismerést kiérdemelve. A CID intézetben a Cambridge-i Egyetem valamennyi iskolája működik az interdiszciplinaritás jegyében. Az eseményt az orvosi egyetem tartotta.

A képen az elismerést büszkén mutatja be Győri Anett, tanárai: Dr. Farkas Csaba (balról) és Prof. Dr. Antal Tamás(jobbról) társaságában. Fotó: SZTE ÁJTK Facebook

A poszter ötlete

Győri Anett posztere mindössze 18 továbbival a Cambridge-i Egyetemen, a Robinson College-ban jelent meg. Anett jelenleg is a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója, és ugyan a családjában voltak előtte példák a orvosi pályán, ő mégis a jog mellett maradt. Édesanyja az intenzív osztályon dolgozik, és a Covid járvány ideje alatt is itt dolgozott. Anett láthatta édesanyja, és a többi egészségügyben dolgozó áldozatos munkáját. Ez ihlette meg a poszter, és a kutatás elkészítésében. A bekerülésért minden évben komoly versengés van, éppen ezért olyan jelentős, hogy egy magyar, és szegedi joghallgató pályázata is bekerült.

A kiállított poszter, rajta a Coviddal kapcsolatos kutatások. Fotó: Győri Anett

Rangos elismerés

2024 év elején született a felhívás az eseményre, amely után Győri Anett elküldte a pályázatát. Az eseményt végül márciusban rendezték meg, amelyen Anett munkája is megérdemelte a rangos elismerést, hogy posztere megjelenhessen az egyik legrangosabb egyetem eseményén. A pályázatra nem csak amerikai, és európai, hanem más nemzetközi jelentkezések is érkeznek a világ számos pontjáról. Az angol egyetem világhírű és rangos eseménye egy világszintű szervezetté nőtte ki magát a 2016-os indulása óta. A szervezetben már összesen több, mint 300 cambridge-i kutató van jelen, és már az egyetem falait is átlépte, és már ott is 100-nél több tagot számlál. Az eseményen a Cambridge-i és az Oxfordi Egyetem legkiválóbb kutatói tartottak előadást, és a nagy hallban a szünetekben Anett poszterét is kivetítették, amelyre mindenki büszke lehet. A poszter címe: "Examining the 'structure-function' relationships of global and European clinical societies in the light of some disease-related research". A poszter jog- és orvostudományi kutatásokat mutatott be, teret adva az interdiszciplinaritásnak. A poszteren a Covid-járvány legfontosabb kutatásai, valamint a globális társadalom változásait jeleníti meg, a poszter a Robinson College "showroom"-jában volt kiállítva.