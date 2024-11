– Makó nem emlékezhetett volna szebben, elegánsabban Makovecz Imrére, akinek ma van a születésnapja – mondta a város főépítésze, Csernyus Lőrinc szerdán, a Hagymaház előtti téren. Itt, az általa elsőként tervezett makói épület közelében áll mostantól az az emlékpad, amely a nevét hirdeti. A háttámlájára került réztáblán a neve, a születésének és a halálának az évszáma olvasható, valamint az, hogy Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész. Az emlékpad-avatóval lezárult a Makóhoz kötődő szellemi nagyságok előtt tisztelgő Makói tehetségaranyak emlékév.

Emlékpad virágokkal a makói Hagymaház előtti téren - a réztáblán Makovecz Imre neve. Fotó: Szabó Imre

Emlékpad fehér rózsákkal

Makó az organikus építészet egyik hazai fellegvára. A városban Makovecz Imrének tucatnyi épülete található; a Hagymaházat 1998-ban adták át, az utolsó a sorban pedig a Hagymatikum idén átadott új részlege. Ezek a város jelképeivé váltak, turisztikai vonzerőt is jelentenek. Emiatt van, hogy bár a világhírű építész nem Makón született, most emlékpadot avattak a tiszteletére. Egyébként az előző városvezetés pályázatot is kiírt egy Makovecz-emlékhely létesítésére, de ez végül nem valósult meg.

Makoveczre Csernyus Lőric főépítész emlékezett, aki személyesen is ismerte. Fotó: Szabó Imre

Ember-díjas is

Csernyus azt mondta, Makovecz a felsorolt díjain kívül ember-díjas is volt. Ilyen kitüntetés persze nem létezik – tette hozzá –, de jól jellemzi nagyságát.

– Nagyon szép szokás, hogy a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagjainak nevét megörökítették a székeiken. Ehhez hasonló gesztus, hogy Makón emlékpadot kapnak azok, akikre büszke a város – mondta a főépítész.

Hozzátette, ő a kilencvenes évek elején, Makovecz társaságában látogatott először Makóra, ami akkor még egész másmilyen volt. Ma már úgy tűnik, a város minden épületén rajta van az építész keze nyoma – még azokon is, amelyeket nem ő vagy a tanítványai terveztek meg. Ez annak köszönhető, hogy a mindenkori városvezetés azt az utat követi, amit annak idején Makovecz megmutatott.