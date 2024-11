De ott volt New Yorkban a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás idején is. Elmesélte, hogyan alakult át a város a tragédia után. A mindig zsúfolt utcák egyik napról a másikra kihaltak, eltűntek az emberek és az autók is. A terrortámadás után a New York-i lakosság nagyszerűen vizsgázott szolidaritásból és segítőkészségből. Elmondta, hogy rengetegen adtak például vért.

Odavontattak egy katonai hajót is a kikötőbe, amelyen különböző orvosi műtéteket lehetett volna végrehajtani. Ez a hajó azonban végig üresen állt, mert nem volt kit műteni. Mindenki meghalt

– fűzte hozzá a diplomata.

Fotó: Gémes Sándor

Diplomaták: rezsim az ember mögött

1978-1983 között a magyar ENSZ-képviselet tagja volt New Yorkban, 1990-ben ENSZ-nagykövetté nevezték ki, 1992-93-ban ő képviselte a Biztonsági Tanácsban hazánkat, ahol elmondása alapján markánsan érvelt és kritizált a délszláv válság kapcsán. 1994-ben visszatért Magyarországra, helyettes külügyi államtitkárként tevékenykedett tovább. Később az ENSZ-főtitkár leszerelési ügyekkel foglalkozó tanácsadó bizottságának tagja, majd elnöke lett. 1997-ben tért vissza New Yorkba ENSZ-nagykövetként, 2002-ben pedig párizsi magyar nagykövetként dolgozott. Nyugdíjazása után a Magyar ENSZ Társaság alelnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes professzora lett.

A fotókon feltűnik például Moszkva, Genf, Delhi és Párizs, Erdős André társaságában látható mások mellett Kofi Annan hajdani ENSZ-főtitkár, Indira Gandhi volt indiai kormányfő, Kádár János, François Mitterrand és Szergej Lavrov is. A legtöbb fotó New Yorkban készült, ahol több mint másfél évtizeden keresztül dolgozott ENSZ-nagykövetként. Államfőkkel és háborús bűnösökkel egyaránt tárgyalt pályafutása során.

Amikor az ember ott ül és tolmácsol, nyilván nem tudja nem észrevenni, hogy milyen típusú ember az, akit tolmácsol. Ugyanakkor visszatekintve azt látom, hogy az iráni sahtól Mitterandig mindenki megfelelő diplomata módon viselkedett, és korrektül. Semmiféle kirohanás vagy valamiféle emocionális reakciók nem voltak

– mesélte Erdős André, aki kitért arra is, hogy mennyiben tükrözte egy-egy diplomata személyében az általa képviselt rezsimet. Konkrétan Tárik Azíz, Szaddám Husszein külügyminisztere kapcsán merült fel ez a kérdés, akivel szintén kapcsolatban állt.