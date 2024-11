– A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 1981 óta november 25-e. Ebből az alkalomból szerveztük meg a Somogyi-könyvtárral közösen azt a tréninget, amelyben megpróbáltunk kiutat mutatni, illetve elmondani, hogy mi a teendő, ha valaki kapcsolati erőszak áldozatává válik – mondta a Délmagyarnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője a könyvtárban tartott rendezvény után.

A fizikai erőszak mellett gyakran előfordul verbális bántalmazás is. Archív fotó: Karnok Csaba

Szabó Csilla hozzátette, hogy a rendőrség feladata elsősorban az erőszak megelőzése és a figyelemfelhívás.

Erőszak áldozatai

– Iskolákba járunk ki, rendezvényeken beszélünk az áldozattá válásról, a segítségkérés lehetőségeiről. És a rendőrségeken dolgoznak áldozatvédelmi referensek is, akikhez bárki fordulhat. Fontos, hogy minket azok is megkereshetnek, akik ügyében még nem indult büntetőeljárás. Ha valaki úgy érzi, hogy nehéz helyzetben van, akkor felkereshet bennünket. Elbeszélgetünk, elmondjuk, hogy mi mivel jár, hogyan zajlik egy eljárás, mire kell felkészülni, és abban is tudunk tanácsot adni, hogy más szervezeteknél milyen segítséget kaphat az áldozat – tette hozzá az osztályvezető.

A férfiakat is érinti

Az eseményen elhangzott, hogy a fizikai erőszak mellett gyakran előfordul a kapcsolatokon belül verbális bántalmazás is. Szabó Csilla elmondta azt is, hogy nem csak nők az áldozatok, hanem férfiak is fordulnak hozzájuk.

Ráadásul a tapasztalat azt mutatja, hogy a bántalmazás nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem egy hosszú folyamat is lehet. Először csak enyhén indul, majd egyre durvább és agresszívebb lesz a bántalmazó. Az áldozatnak pedig nagyon sok időbe telik, mire lépni mer, és megpróbál kilépni a kapcsolatból, ami az idő múlásával egyre nehezebb.

Kiderült az is, hogy a kapcsolati erőszak gyakori, a rendőrséghez is sokan fordulnak emiatt.