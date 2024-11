Az Európa dolgait érintő konferenciát az SZTE rektora, Rovó László nyitotta meg, utána Gellén Klára oktatási rektorhelyettes azt emelte ki, hogy egyetemük mindig is szorgalmazta az együtt gondolkozást, a tapasztalatcserét és a hálózati módszert, mint építkezési elemet, építőkövet.

Martonyi János, volt külügyminiszter Európa integrációjáról beszélt a konferencián. Fotó: Gémes Sándor

Jog és identitás

Az első előadást Martonyi János, volt külügyminiszter tartotta Jog és identitás az európai integrációban címmel. Hangsúlyozta, közös kereskedelmi politika kell a gazdasági integrációhoz, ez a jog eszközeivel valósítható meg, ez igaz a politikaira is.

– A jog nemcsak eszköz, hanem az integrációs folyamat identitást képző eleme is. Az antik örökség is ilyen, de szintén identitást képző, generáló a zsidó-keresztény kultúrkör és ezek a gyökerek, valamint a kereszténység, ami nélkül Európa ma nem az lenne, ami – jelentette ki. Majd arról beszélt, hogy a gazdasági reformok megvalósításához is jogszabályok, normák kellenek – ilyen az európai gondolkodás.

Tagállami szuverenitás

– Az alkotmánybíróságok jelenítik meg a tagállami szuverenitást, de az alapnak számító római jog valamennyi uniós tagországnál tetten érhető, felfedezhető, vagyis a jog azért megmarad, mint már volt róla szó, identitásképzőnek. Ezek mentén mindig lesznek viták, összeütközések, feszültségek, amiket fel kell tudnunk oldani, mert ettől vagyunk európaiak – közölte a hallgatósággal Martonyi János.

Az őt követő Trócsányi László, volt igazságügyi miniszter – közös benne és Martonyiban, hogy mindketten tanultak a József Attila Tudományegyetemen, az SZTE elődjén – az európai intézményekről is szólt, de főleg jogi áttekintést nyújtott, megemlítve, „minden jogrendszer önálló kultúrát képvisel”. Azt is kiemelte, hogy tapasztalata szerint az Európai Parlament egyre nagyobb szerephez jut az unióban, és ez folyamatosan növekszik. Megemlítette még: az Európai Unióban 24 hivatalos nyelv van, a jogszabályok mindegyiken megjelennek és mindegyiken hivatalosak.

Trócsányi László, volt igazságügyi miniszter az európai intézményekről is szólt. Fotó: Gémes Sándor

Miniszter érkezik

A pénteki két előadást Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter 12 órától és Győri Enikő 12.30-tól tartja az emeleti nagy előadóban.