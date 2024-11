A Gergely-família, János és Katalin 2019-ben speciális lisztkeverékek családi terjesztésével kezdte az ipart. Ez úgy indult, hogy a feleség szeretett otthon sütni, ehhez különböző liszteket kreált, és a receptkísérletek mellett egyre finomabb ételek születtek, készültek konyhájában. A sütödének később Deszk lett az otthona, ott készült az év gluténmentes kenyere is.

Deszken készült az év gluténmentes kenyere. Fotó: Karnok Csaba

Gluténmentes étrenden

– Férjemmel ketten vagyunk tulajdonosok, a gyártást, a termékfejlesztést és az értékesítést is magunk végezzük, és fontos, hogy mindketten gluténmentes étrenden vagyunk. A lisztkeverékeket olyanoknak szántuk, akik szeretnek otthon a családnak sütni, de rájöttünk, ez már nem divat, nincs rá idő és legtöbben a kész termékeket keresik – mondta el Katalin a 2023 őszén alapított cégről, sütödéről. Azt is elárulta, agrármérnökként mindig is érdekelte a táplálkozásba illeszthető alternatív gabonák termesztése, alapanyagok felhasználása és az élelmiszer előállítása.

Ez is inspirálta arra is, hogy három gyermekük nevelése mellett cukrászképesítést szerezzen. A vállalkozás informatikai hátterét, a digitalizációt párja teremti meg. Itt említjük meg, négy település is büszke lehet rájuk: Katalin szentesi, János makói származású, Tápén laknak, a sütöde pedig Deszken működik.

Nem használnak kukoricát

Elsődleges vevőkörük a cöliákiában, lisztérzékenységben szenvedők – most már legalább húszfélét kínálnak, köztük a legújabb a minikuglóf, de karácsonyra lesz mákos és diós bejgli is –, mert ők élethosszig tartó diétára, gluténmentes étrendre kényszerülnek. Olyanok is kedvelik a Finoman Gluténmentes Sütöde kenyereit, péksüteményeit, akiknek enyhébb tüneteik vannak, mint ők maguk is. Késztermékeiket akkreditált laborokban rendszeresen bevizsgáltatják, így objektív mérési eredményekkel támaszthatják alá azok gluténmentességét.

– Mi is rendszeresen fogyasztjuk és jobb a közérzetünk – jelentette ki János. Katalin annyit árult el a titokról, hogy nem használnak kukoricát, ami gyakori összetevője a gluténmentes termékeknek, valamint fehér rizslisztet sem, csakis barnát, és készítményeik egyúttal tej- és tojásmentesek, cukrot viszont tartalmaznak. Biztos sokaknak feltűnt a kenyér nevében a gyorsfagyasztott kifejezés, rákérdeztünk.