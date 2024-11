Farkas Gyula Jr., az SZTE SZAKK Sebészeti Klinika adjunktusa október 19–22. között részt vett az American College of Surgeons 61. kongresszusán San Franciscóban.

Dr. Farkas Gyula jr.-t A kongresszus díszünnepségén a szegedi szakembert megfelelő ajánlások és interjúk után felvették a tagok közé. Fotó: SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

A kongresszus díszünnepségén a szegedi szakembert – miután eleget tett a kollégium szigorú tagsági követelményeinek – megfelelő ajánlások és interjúk után felvették a tagok közé. Ezzel kiérdemelte a jogot, hogy neve után használhassa a „FACS” (Fellow of the American College of Surgeons) címet.

Ez azt jelenti, hogy sebészi végzettsége és képzettsége, szakmai képesítése, sebészi kompetenciája, valamint etikus magatartása szigorú értékelésen esett át, és összhangban van a legmagasabb színvonalú követelményekkel.

Az American College of Surgeons egy sebészek tudományos és oktatási egyesülete, amelyet 1913-ban alapítottak a sebészeti betegek ellátásának minőségének javítása érdekében, magas színvonalú sebészeti oktatás és gyakorlat felállításával. Több mint 90 000 tagot számlál 144 országban.