Nagy lett a baj 1 órája

Robbanás után is veszélyben: vajon meddig áll még a ház?–galériával

Ambrózfalván rádőlt egy tavaly felrobbant ház egyik fala a szomszéd garázsára. A tulajdonosnak nem is a kár fáj leginkább, hanem az, hogy hiába jelezte már hetekkel ezelőtt, hogy baj lesz, elmondása szerint senki, sem a hivatalok, sem a hatóságok nem tettek semmit. Most attól tart, hogy itt nem ért véget a felrobbant ház története, és egyszer csak elindulnak a még álló falak is a szomszédba.

Kovács Erika

Tavaly április 19-én gázrobbanás történt Ambrózfalván, egy családi házban. A tulajdonosa paprikás csirkét főzött, takarékra vette a lángot, és átment egy sörre a presszóba. Ha otthon marad, lehet, hogy nem élte volna túl a robbanást. A háza lakhatatlanná vált. A detonáció megdöntötte a ház udvari falát, eltűnt a mennyezet, a tető is megrogyott. A felrobbant ház életveszélyessé vált, de az elmúlt másfél évben nem történt meg a helyreállítása. A felrobbant ház fala a szomszéd garázsában landolt a múlt héten pénteken. Fotó: Kovács Erika Kongatta a vészharangot, de hiába A ház a múlt péntekig tartotta magát. Valószínűleg az elmúlt másfél hét esőzései tették meg hatásukat. A fal a múlt héten pénteken egy szakaszon ráborult a szomszéd garázsára. Nagy szerencse, hogy a család egyik autója sem állt bent. A tavalyi robbanás óta teltek a hónapok, és nem történt semmi. Idén júniusban hívtam a Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy valamit kellene csinálni az épülettel, mert már komoly gondok vannak vele; látszott, hogy megindult a fal a garázsunk felé. De nem történt semmi. Október 9-én a katasztrófavédelmet hívtam fel, hogy ne várjuk meg, amíg baj lesz. Kijöttek a tótkomlósi tűzoltók, akik megállapították, hogy fennáll a dőlés veszélye, de egyelőre nem igényel beavatkozást – mondta Mitykó Mátyás. Egy felrobbant ház szomszédjának semmilyen joga nincs? Másnap hívta a jegyzőt, aki azt mondta, hogy a kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához küldtek levelet, amelyben a ház életveszélyessé nyilvánítását kérték. Ott többször is érdeklődtem, de az üggyel foglalkozó jogászig nem jutottam el. A fal viszont egyre kijjebb jött. Október 17-én este felhívott a jegyző, és azt mondta, hogy a NAV végrehajtási részlegéhez került az akta. Mitykó Mátyás elmondása szerint onnan sem kapott felvilágosítást arról, hogy hol tart az ügy. Ebből az egészből azt szűrtem le, hogy mi, akik elszenvedői vagyunk ennek az egésznek, sehonnan nem kapunk tájékoztatást, egy felrobbant ház szomszédjának semmilyen joga sincs, csak tűrni és elviselni, hogy kárt szenvedjen. Innentől kezdve egyébként már nem mertünk beállni a két autónkkal a garázsba. Mint kiderült, jól tettük. Amikor november 22-én rádőlt a garázsra a fal, nem voltunk itthon. Attól félünk – és erre már jelek is vannak –, hogy a még álló falrész is bebukik a kertünkbe, és hol a biztosíték arra, hogy a ház eleje állva marad, és nem dől ki a járdára, maga alá temetve egy éppen arra járó ember – mondta Mitykó Mátyás.

Várják a bontást elrendelő határozatot Kerestük a közös hivatal jegyzőjét, de nem értük utol. Nagy Szabolcsot, Ambrózfalva október 1-je óta hivatalban lévő polgármesterét viszont igen. Hangsúlyozta, hogy folyamatban van az épület életveszélyessé nyilvánítása. Az ezzel kapcsolatos levelet október 9-én küldte el a kormányhivatal illetékes osztályának a jegyző nevében a közös hivatal műszaki főtanácsosa, jelezve az október 8-i helyszíni ellenőrzésen tapasztaltakat. A levélben az is benne van, hogy a ház jelenlegi állapota élet- és vagyonvédelmi szempontból veszélyt jelent a szomszédos ingatlanra. Várják a hatóság bontást elrendelő határozatát.

Rádőlt a fal

