Bahreinben rendezték meg múlt héten az ISF Gymnasiade Világkupa tornasorozatát. A rendezvényen 76 ország csaknem négyezer diákja mérte össze atlétikai tudását. A programra meghívást kapott néhány parasportoló is, akik egészséges társaikkal egy mezőnyben, de külön kategóriában versenyeztek. Magyarországot négy tanulásban akadályozott versenyző képviselte, köztük a szegedi Kolompár Gábor.

A gerelyhajítás fél éve még teljesen ismeretlen sport volt Kolompár Gábor számára, most világversenyen nyert belőle bronzérmet. Fotó: Karnok Csaba

Öt hónapja fogott először gerelyt a kezébe

A Bárczi Gusztáv iskola diákjára az Országos Atlétikai Diákolimpiai Bajnokságon figyeltek fel, magasugró teljesítménye miatt kapott meghívást a világjátékokra. Akkoriban megírtuk: már ez is hatalmas eredmény volt, hiszen az atlétikát az iskolában próbálta ki először. Testnevelés órákon fejlődött annyit, hogy országos szinten is kiemelkedően tudott teljesíteni – a magasugrás mellett futásban és kislabdadobásban is. Utóbbi versenyszám viszont nincs a világversenyen, így Gábor 5 hónappal ezelőtt elkezdte tanulni a gerelyhajítás technikáját is. És mivel abban is tehetségesnek tűnt, testnevelő tanára, Erdeiné Domonkos Anikó úgy döntött, ebben a számban is elindítja a 15 éves fiatalembert a nemzetközi mezőnyben.

A kilencnapos versenyre átszállással, repülővel utazott Gábor, aki korábban soha nem járt még külföldön.

Nem féltem a repüléstől és tetszett is nagyon. Jó volt fentről látni a városokat

– mesélte. A hátrányos helyzetű családból származó fiatalember azt is megtapasztalhatta, milyen szállodában lakni, illetve tetőmedencében strandolni. Megismerkedett Bahrein óvárosával is, de mint mondta, a legjobban a verseny tetszett neki, illetve hogy új barátokra tett szert.

Fotó: Karnok Csaba

Akár két érmet is nyerhetett volna

A versenyen egyébként a helyszínen derült ki, hogy kompenzációs pontokat osztanak a sérült résztvevőknek: sérültségi fokuknak megfelelően kapnak szorzót teljesítményükre.

A látássérültek például háromszorosat kaptak a tanulásban akadályozott versenyzőkhöz képest. Ez váratlanul ért bennünket

– mesélte Erdeiné Domonkos Anikó, aki így nem tudta erre felkészíteni diákját. Hozzátette, nagyon büszkén tapasztalta, hogy ebből semmiféle sértődés vagy rossz szájíz nem maradt Gáborban. Sportszerűen és ellenfeleit tisztelve elfogadta, hogy két helyezése is rosszabb lett így, mint amit a végeredmény láttán gondolt.

Száz méteres síkfutásban harmadik helyen ért célba, de a kompenzációs pontok miatt végül az ötödik helyen zárt és nem kapott érmet. Gerelyhajításban viszont a második legjobb eredménnyel és egyéni csúccsal zárta a versenyt, és egy súlyosan mozgássérült fiú tudta csak a plusz pontoknak köszönhetően megelőzni. Így öt hónappal azután, hogy életében először fogott gerelyt a kezébe, Gábor dobogóra állhatott egy világversenyen, ahol ráadásul többnyire 2-3 évvel idősebbek ellen állt ki

– mesélte büszkén felkészítő tanára.