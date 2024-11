– Az új részleg Atlantisz-élményvilága és medencéi, illetve csúszdái arany fokozatú első helyezést nyertek a közhasználatú fürdők mezőnyében – tájékoztatta a Délmagyarországot Gergely Gábor, a makói Hagymatikum vezetője. Az országos versenyt egy rangos szakmai szervezet, a 25 éves Magyar Uszodatechnikai Egyesület írta ki a jubileum alkalmából 8 kategóriában. Erre pályázni kellett; összesen 77-en jelentkeztek, a makói fürdő kategóriájában tucatnyian. A Hagymatikum egyébként a korábbi években többek között a Travel Awards-díjat nyerte el, egy alkalommal az év családbarát fürdőjévé választották, és elnyerte a Legjobb Vidéki Fürdő címet is. A bekeretezett oklevelet abban az étterem előtti vitrinben állítják ki, ahol a többi trófeát is láthatják a vendégek.

A Hagymatikum új részlegének oklevelével Gergely Gábor, a makói fürdő vezetője. Fotó: Szabó Imre

A Hagymatikum új részlege egyéves

Az új részleget idén márciusban Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel. A Makovecz Imre, illetve a Makona Tervező Iroda által megálmodott komplexumban megépült egy három, 12 méter magas, fedett csúszdával ellátott csúszdatorony, több medence, az épület galériájában pedig egy sajátos vizuális élményt nyújtó, Atlantisz világát idéző szoborpark létesült. Gergely azt mondta, az új épületrész fényesen beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

– Ennek egyik jele a csúszda népszerűsége. Eddig nem volt négy évszakos csúszda; szerettünk volna idecsábítani olyan családokat is, akik emiatt korábban csak nyáron tudtak bennünket látogatni. Nyitás óta több mint 300 ezer alkalommal csúsztak le a három új csúszdán. Ezt az elektronikus rendszer rögzítette – ismertette.

Hozzátette, persze a különleges, látványos szoborvilág, illetve a medencei VR-világ is hozzájárul a sikerhez. Az új részleg egyébként éppen egyéves, a próbaüzem 2023 novemberében indult. Mivel a november egyébként is csendesebb hónap az idegenforgalomban, most végzik az aktuális karbantartási munkákat.