- A rendőrség segítségét kérném amiatt, hogy a Makovecz téren a fiatalok olykor este 11-ig is kiabálnak, zenéket hallgatnak. Ha valaki rájuk szól, még arrogánsak is. Hasonló a helyzet hétvégente a Juhász Gyula téren és a Szép utcai játszótéren - mondta a makói képviselő-testület legutóbbi ülésén Gáspár Sándor (Lokálpatrióták), aki azt kérte, ezeket a területeket is tartsák szemmel a járőrök. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) ehhez csatlakozva a Petőfi parkban hangoskodó fiatalok problémáját hozta szóba. Hozzátette: esetenként nem csak a zajonganak, rongálnak is.

A hangoskodó fiatalok ügyét a makói városházán több mint fél órán át tárgyalták. Fotó: Szabó Imre

A hangoskodó fiatalok és szüleik

Molnár László (Lokálpatrióták) a szökőkút környékére is felhívta a figyelmet, hozzászólása ugyanakkor árnyalta a képet.

A rendőrség nem lehet ott mindenütt. A felelősség elsősorban a szülőké, de ők sincsenek könnyű helyzetben, ha mondjuk három műszakban dolgoznak

– jelezte. Azt javasolta, induljon közös gondolkodás annak érdekében, hogy legyenek a fiataloknak tartalmas szórakozást kínáló helyek a városban.

Piaci okok is vannak a háttérben

Farkas Éva Erzsébet polgármester az elhangzottakra reagálva azt mondta, a rendőröknek és a polgárőröknek is javasolni fogják, figyeljenek a felszólalásokban megjelölt helyekre. A szórakozási lehetőségek biztosítása szerinte is közös felelősség, és létesültek is erre alkalmas helyek, illetve próbálkoztak vállalkozók bevonásával zenés-táncos programokat szervezni. Hozzátette: a szórakoztató központként újra álmodott egykori Páger-mozi épülete is ezt a célt szolgálná – a felújítást azonban a járvány, majd az azt követő válság megakasztotta.

Czirbus Gábor alpolgármester pedig azt vetette fel: annak alighanem gazdasági okai vannak, hogy a régi, népszerű diszkók mostanra megszűntek – esetleg az érdeklődés szűnt meg. Szerinte nehéz a fiatalokat bárhová bevonzani, meg kellene előbb ismerni az igényeiket.