A Serháztér utcán menetkészek a hóeltakarító gépek, elegendő só, homok és folyékony kalcium-klorid áll a HMSZ Zrt. rendelkezésére. Akár jöhet a tél és a hóesés.

A HMSZ Zrt. vezérigazgatója, Katona Antal tájékoztatta a sajtót arról, hogyan készültek fel a téli síkosságmentesítésre.

A járdákat folyékony kalcium-kloriddal síkosságmentesítik

– Elegendő mennyiségű sóval és homokkal rendelkezünk. A síkosságmentesítés úgy hatásos, ha a só közé homokot is keverünk. Ez csupán a közutakra érvényes, hiszen a járdákon tilos a só használata. Már az előző szezonban szereztünk be folyékony kalcium-kloridot, amire tavaly nem volt szükség. Ha idén olyan lesz az időjárás, akkor ezzel mentesítjük a síkosságtól a járdákat, a díszburkolatokat és a tramtrain nyomvonalát. Ez nem rongálja az állapotukat, és a négylábúak lábát sem sérti fel – mondta Katona Antal, a HMSZ Zrt. vezérigazgatója az önkormányzati cég Serháztér utcai telephelyén, ahol a téli síkosságmentesítési anyagokat is tárolják.

HMSZ Zrt.: Figyeljük az előrejelzéseket

A HMSZ Zrt.-nek öt kis gépe van, amivel a járdákat és a díszburkolatokat takarítják. Nagyobb gépekből három áll rendelkezésükre: sószóró és tolólapos járművek.

– Az előrejelzésekben igen nagy a bizonytalanság. Kedden még 9 centiméter havat jósoltak péntekre a területünkre, amiből szerdán már csak 12 milliméter eső maradt. Nem lehet tudni, hogy mikor lesz hó, mindenesetre mi felkészülten várjuk a telet. Figyeljük az előrejelzéseket, és már a hóesés előtt „alásózunk”, hogy hatékonyabbak legyünk – említette meg Katona Antal.

A HMSZ Zrt. gépei készen állnak a hóeltakarításra. Fotó: Kovács Erika

Útvonaltervet készítettek

A vezérigazgatótól azt is megtudtuk, hogy ha szükség lesz a „bevetésre”, akkor a nagy gépeikre nyolc dolgozót tudnak átcsoportosítani, akik szükség esetén akár váltott műszakban is tudnak majd dolgozni. A kisebb területekre 30-35 dolgozót tudnak küldeni, akik akár gépekkel, akár kézi erővel vehetnek részt a hóeltakarításban. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.-nek pontos útvonalterve van arra, hogyan zajlik az esetleges hóeltakarítás. A prioritást azok az utak jelentik, ahol a tömegközlekedés zajlik, majd a járdák és kerékpárutak következnek. Ezután mennek a kívülebb eső területekre.