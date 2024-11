A tavalyi tél sportolási lehetőségei idén is rendelkezésre állnak Hódmezővásárhelyen. Hóágyú szolgáltatja majd a havat, és december elején építeni kezdik a jégpályát is. Dodzsem is lesz a Kossuth téren, adventi szórakozásként.

A Somogyi-domb egyelőre zöld, de ha elég hideg lesz, beindítják a hóágyút és lehet szánkózni. Fotó: Kovács Erika

Dodzsemezhetnek a vásárhelyi gyerekek

– Idén is rendezünk karácsonyi vásárt, ami a négy adventi vasárnapra fókuszál. Programokkal is készülünk. Lesz körhinta és dodzsem is. Tapasztalataink szerint a dodzsemnek nagyobb a vonzereje, mint korábban az óriáskeréké volt. Idén a városkártyával vagy a dodzsemet, vagy a körhintát naponta egyszer ingyen lehet használni – jelentette be Gyöngyösi Ferenc, Hódmezővásárhely alpolgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában.

A jégpályát december elején kezdik építeni

Lesz jégpálya is, ugyanott, ahol az elmúlt évben, vagyis a polgármesteri hivatal mögött, a kőfal előtti füves területen. A jégpályát ezúttal is sátorral fedik le, hogy akár esőben, vagy plusz fokokban is lehessen használni. December elején kezdik építeni, és várhatóan december 20-tól lehet használni. A Somogyi-dombot, ha az időjárás engedi, idén is hódombként használják majd.

Mint lapunkban is hírt adtunk róla, a hóágyút tavaly vásárolta az önkormányzat, közel tízmillió forintért. Azért vették, hogy a gyerekek tudjanak szánkózni, mert az elmúlt években már alig láttak havat. A hóágyú híre megosztotta a várost, csakúgy, mint minden más kérdés is. Sokan azt mondták, nem ilyesmire kellene költeni a város pénzét, mások viszont örültek a lehetőségnek. A hóágyú bemutatkozása nem sikerült túl jól, mert az év első napjaiban -1 Celsius-fokban csak a domb vizesedett át, később azonban elég hideg lett ahhoz, hogy havat szórjanak vele, aminek mérhetetlenül örültek a kisgyermekek.

A hóágyú startra kész

Idén is lesz hóágyú. A szükséges kiépítések (áram, víz), már megtörténtek, a hóágyú is a helyszínen van. Gyöngyösi Ferenc lapunknak elmondta, akár félóra alatt is össze tudják szerelni, és már szórja is a havat.

Már a múlt hétvégén is szeretett volna a kicsiknek szánkózási lehetőséget biztosítani az önkormányzat, mivel a meteorológusok -3 Celsius-fok körüli hőmérsékletet ígértek. Ez azonban elmaradt, mert ennél enyhébb idő volt, ráadásul ködös, ami vizessé tette a dombot. Ha a következő hétvége „ideális lesz”, akkor azonnal beindítják a hóágyút.