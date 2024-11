Töretlen a hungarikum pályázat népszerűsége, az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság idei kiírásának köszönhetően a 683 millió forintos keretből 271 pályázat kap támogatást.

Az áprilisban megjelent kiírásra 509 pályázat érkezett, az igény a rendelkezésre keretösszeg mintegy háromszorosát tette ki. A pályázati felhívásban eredetileg 445 millió forint állt rendelkezésre, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel az Agrárminisztérium 238 millió forint pluszforrást biztosított a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére, népszerűsítésére.

Helyi identitás erősítése

Idén is az első célterület volt a legnépszerűbb, amelynek a középpontjában a helyi identitás, az adott településeken élők azonosságtudatának megerősítése állt. A pályázattal olyan rendezvények megszervezésére, elektronikus kiadványok, honlapok, fényképsorozatok, filmek elkészítésére nyílik lehetőség, amelyek – a hungarikumok és a kiemelkedő nemzeti értékek mellett – a helyi (települési, vármegyei) nemzeti értékeket hivatottak népszerűsíteni.

Két fő céljuk van

A mórahalmi Szép-Kör Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület Értékeljünk együtt 2.0, Helyi értékeink népszerűsítése Mórahalmon című pályázata hárommillió forintot nyert el. Az egyesület nevében Pancza-Kovács Eszter azt mondta, két fő céljuk van. Az egyik a kiadványkészítés. Egy turisztikai kiadványt állítanak össze, amiben helyi értékeket mutanak be. Ez azért fontos számukra, mert így többezer emberhez is eljutnak az információk, nemcsak a helyiekhez. A másik céljuk a hagyományos ünnepkörök megünneplése és rendezvények szervezése. Ilyen például a hétvégi Pálinka- és Tepertőfesztivál. A rendezvényeken a helyi termékek mellett szeretnék népszerűsíteni a helyi kultúrát is a néptáncosokat, a mórahalmi néptáncoktatást.