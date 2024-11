A Cserháti nevet szinte mindenki ismeri Szentesen és a Kisérben. A jobboldali jelölt édesapja, Cserháti Gyula, kiemelten támogatta a helyi sportszervezeteket és egyesületeket. Testvére, Nóra, sok helyi lakos egészségét állította helyre; háziorvosként nagyon sokat tett a szentesiekért.

Cserháti Gyula, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje születése óta a Kisérben lakik, ezért ismeri a helyiek problémáit. Fotó: Szabó Viktor

Cserháti Gyula lapunknak elárulta, hogy azért vállalta el a képviselőjelölti felkérést, mert születése óta a Kisér városrészben él. Itt járt óvodába és iskolába, hamarosan édesapa lesz, és jövőjét is itt tervezi családjával. Ismeri a helyieket, a problémáikat, örömeiket és bánataikat. Azt vallja, az ember fiatal korában tudja a legjobbját nyújtani, ezért rengeteg erőt érez magában, hogy fellendítse a városrészt.

Időközi választást tartanak Szentesen

A problémákról szólva elárulta, hogy a csatornázás sok helyen nem fejeződött be, ezért a vízelvezető árkok rendbetételét kiemelt feladatának tekinti. A lakosok gyakran panaszkodnak a járdák állapota miatt is, ezért ezen a téren is szükség van az előrelépésre.

Olyan körülményeket kell teremteni a Kisérben, amelyek a fiatalok számára is vonzóak. Hiszem, hogy a nyugdíjasok támogatása mellett nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a fiatal családokat ide tudjuk csábítani. Egy kertes házban a gyerek tud játszani, elfér egy háziállat, és minden elérhető közelségben van. Az infrastruktúra adott: van élelmiszerbolt, gyógyszertár, óvoda és iskola a közelben. Kisér az otthonunk, csak vonzóvá kell tenni

– fogalmazott a jelölt.

Cserháti Gyula a természeti adottságokat is kihasználná. A Kurca alsó szakaszát is horgászhatóvá szeretné tenni szemétgyűjtők kihelyezésével, a terület megtisztításával és horgászhelyek kialakításával. Fontosnak tartja a biztonságot is, ezért szeretné bővíteni a térfigyelő rendszert, hiszen a jelenleg egyetlen, működésképtelen kamera nem tud a bűncselekmények felderítésében segítséget nyújtani, így elrettentő ereje sincs.

Megválasztása esetén egy buszjáratot is indítana, amivel az idősek közlekedését könnyítené meg a körzetből a városközpontba.