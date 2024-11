December elsején időközi választást tartanak Szentesen, a 8. számú egyéni választókerületben. Cserháti Gyula, a Fidesz-KDNP jelöltje egész életét a Kisérben töltötte, és munkájában a városrészre jellemző polgári gondolkodást szeretné megtestesíteni.

Cserháti Gyula, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje az időközi választás után a Farkas Antal utcát a Kisér főutcájává tenné. Fotó: Szabó Viktor

„Szeretném, ha a Farkas Antal utca méltó főutcája lenne a Kisérnek. Céljaim között szerepel, hogy az óvodák és üzletek előtt új zebrák létesüljenek, az árkokat fedjük be, és utcabútorokat, padokat helyezzünk ki. Egy pékség is hiányzik a városrészből, így szeretnék egyet ide csábítani” – fogalmazott Cserháti.

Az időközi választáson Kisér fejlődése a tét

A képviselőjelölt kiemelte, hogy egy buszjáratot is indítana, amellyel az idősek közlekedését könnyítené meg a körzetből a városközpontba. Kérdésünkre azt is elárulta, többen kérték a biztonság javítását, térfigyelő kamerák felszerelését is. Régi adóssága a városnak az elhanyagolt vetőmagkutató fejlesztése, ezért elhatározta, hogy ha bizalmat szavaznak neki a kisériek, akkreditált egyetemi gyakorlóhellyé változtatja azt.

A Fidesz-KDNP jelöltje a természet közelségét is fontosnak tartja. Elmondása szerint a környék adottságait be kell vonni a mindennapi életbe, elősegítve ezzel a kikapcsolódást és az egészséges életmód gyakorlását. Az Alsó-Kurcán található sétányt kivilágítaná, hogy éjszaka is biztonságosan lehessen sétálni, horgászhelyeket létesítene, valamint megtisztítaná és igényesebbé tenné a vízpartot.

Egyedül Cserháti Gyula lakik a városrészben

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a négy induló közül egyedül Cserháti Gyula lakik abban a választókerületben, amelynek a képviseletére készül. Azt ígéri, hogy minden fejlesztést és problémát egyeztetni fog a kisér lakóival és az érintettekkel.

A választókerületben december elsején járulhatnak az urnák elé a lakosok. Összesen 2234 fő jogosult a szavazásra, akik a Zöldségkutató Állomáson (Alsórét 154.), az óvodában (Árpád u. 1.) és az Idősek klubjában (Nagyörvény u. 53.) voksolhatnak.