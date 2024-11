Utolsó alkalommal ülésezett Bordányban a gyermek- és ifjúsági önkormányzat.

A fiatalok a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban gyűltek össze tanácskozni. Az ülést Lehel Máté ifjúsági alpolgármester vezette a polgármester távollétében. A legfontosabb döntés a következő ifjúsági önkormányzati választások kiírása volt. Bordányban négy évre választhatnak maguknak polgármestert és képviselőket a fiatalok. A mostani, fennállása óta immár hatodik testület mandátuma január 29-én jár le. Az ifjúsági önkormányzat döntése alapján a következő választásokra 2025. január 31-én, pénteken kerül sor. Szavazni várhatóan 7 és 19 óra között lehet majd. A választások időpontjának kitűzéséről a választható és választójogosult fiatalok legkésőbb január 10-ig levélben kapnak értesítést, és az ajánlásokat az induló jelöltek már másnap elkezdhetik gyűjteni.

Változtak a korosztályi feltételek is: a képviselő-testület a felső korhatárt a korábbi 26 évről 24 évre csökkentette. Döntés született a választási bizottság megválasztásáról, valamint az elmúlt négy év szakmai és pénzügyi beszámolójának az új testület megalakulásáig történő elkészítéséről is. A GYIFÖ az idén is szorgalmazza az Adventi Jótékonysági Vásár megrendezését, helyszínként a Faluház parkját javasolják a fiatalok.

