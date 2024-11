– Szeretném, ha meg tudnánk azt fékezni, hogy egyesek az éj leple alatt még mindig szemetet halmoznak fel a lakótelepek sarkain, árokpartokon – mondta sajtótájékoztatóján Czirbus Gábor alpolgármester. Annak apropóján tartotta, hogy a makói önkormányzat pályázati támogatást nyert az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására. A pénzből 30 milliót az elszállításra, 10-et pedig a kritikus területek bekamerázására fordítanak. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, a program a jövő év elején indul. Akit rajtakapnak, keményen megbírságolják.

Illegális hulladéklerakó hely Makón. Archív fotó: Szabó Imre

Az illegális hulladéklerakó helyeknek értelme sincs

Czirbus Gábor azt is elmondta, a lakossági hulladékszállítás rendszere semmit sem változott, a makóiak rendelkezésére áll minden megszokott szolgáltatás – ezért sincs értelme a szemetet parkokba, utcasarkokba vagy a városszéli erdőbe hordani. Ennek részleteiről azt követően számolt be, hogy egyeztetett a hulladékgazdálkodásban érintettekkel.

– A kommunális és a zöld hulladékot hetente egyszer elszállítják, havonta egyszer a szelektíven gyűjtöttet is. Továbbra is lehet évente kétszer házhoz menő lomtalanítást kérni – ez utóbbi részleteit természetesen előre meg kell beszélni a szolgáltatóval – hangsúlyozta az alpolgármester, mindenkit arra kérve, szükség esetén éljen a lehetőséggel.

Archív fotó: Szabó Imre

Ráadásként mindenkinek a figyelmébe ajánlotta a Földeáki úti hulladékudvart, ahol a legtöbb típusú hulladékot ingyenesen lehet elhelyezni. Ezek köre most bővült: már hungarocellt és textilt is fogadnak, korlátlan mennyiségben. A Széchenyi tér 7. szám alatti ügyfélszolgálati irodát is érdemes felkeresni, mert ott havonta 4 zöld hulladékos zsákot adnak ingyen.

Czirbus tudomása szerint a rendszer központi szabályozása a jövő év elején változik, abban azonban biztos, hogy nem a polgárok kárára. Hozzátette, az önkormányzat a 65 év felettiek által igényelhető díjtalan szemétszállítást is fenntartja.