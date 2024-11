Számos egyetemi fejlesztés, ipari együttműködés és kutatás-fejlesztést támogató program eredményeként a Szegedi Tudományegyetem a dél-alföldi innovációs ökoszisztéma központjává vált. A tudományos sokszínűség és a legérdekesebb innovatív ötletek mutatkoztak be szerdán a SZTE Innovációs Napján.

Az innováció volt a fő téma a SZTE rendezvényén, melyen Karikó Katalin tartott előadást. Fotó: Török János

Az innováció meghatározza az emberiség jövőjét

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora megnyitó beszédében úgy fogalmazott, hogy az Innovációs Nap az intézmény egyik legfontosabb eseménye 2012 óta.

Az innováció meghatározza az emberiség jövőjét, ezért az egyetem számára nagyon fontos, hogy ebben részt vegyünk

– mondta.

Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár a rendezvényen jelentette be, hogy az 50 milliárd forint összértékű Neumann János-programban a SZTE nyerte el az egyetemek közül a legtöbb, összesen 11 pályázatot. A magyarországi innovációval kapcsolatban a következő évek prioritásai között említette a kutatástámogatási rendszert, az egyetemi technológiai transzferügyek erősítését, a nemzeti laboratóriumok programjának megalkotását, valamint azt, hogy miután megítélik a science park címeket, az ezt elnyerő létesítményeket is fejleszteni fogják. Kiemelte: a legnagyobb potenciált a magyar innovációban az egyetemekről és kutatóintézetekből származó technológiai vállalatok megerősítésében látják. A rendezvényen felszólalt Szabó Gábor is, aki a SZTE kuratóriuma mellett a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is. Mint mondta, az innovációval kapcsolatban a szövetség két kritériumot vár el: legyen újdonság és a gyakorlatban, gazdaságban hasznosítható. Ezek létrehozásában szerinte az egyetemeknek elsősorban a fiatalokra kell számítaniuk.

Az oltóanyag nem programozza át az embereket

A nyitó beszédek után Karikó Katalin Nobel-díjas professzor tartott előadást, ezzel kezdve meg négynapos programját Szegeden. Az „Egy kutató gondolatai az innovációról – Hogyan lesz a kutatásból sikeres vállalkozás?” című előadásában idézte fel pályafutása sikereit és kudarcait, sok humorral fűszerezve. Kijelentette: hosszú folyamat, amíg az alapkutatás során elért felfedezésből termék lesz. Esetében az mRNS-t már 1961-ben felfedezték, és 2021-re lett belőle vakcina. De ugyanilyen kihívásként jelölte meg azt is, hogy az innovációt elfogadtassák az emberekkel.

Vannak, akik az immunológiát a Facebookon tanulták, és az is jellemző hozzáállás, hogy minél kevesebbet tud valaki, annál biztosabb benne, hogy az a tuti, amit ő mond. Ezek ellen kell harcolni

– jelentette ki. Saját példájával kapcsolatban megjegyezte: ahogyan nem kezdünk el fotoszintetizálni attól, hogy növényeket eszünk, nem alakul DNS-sé az mRNS sem a szervezetünkben, és az oltóanyag nem programozza át az embereket.