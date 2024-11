Gyanúsan megtelt a Mars térről induló, Deszket is érintő busz: az SZTE óvodapedagógus-képző tanszékének harmadik évfolyamos hallgatói igyekeztek a községbe, hogy szakmájukba vágó drámafoglalkozást nézzenek meg – tudtuk meg már a helyszínen, a Móra Ferenc Csicsergő Óvodában és Bölcsődében az őket kísérő tanártól, Havlikné Rácz Andreától. Hozzátette: az elmélet így kerül át a gyakorlatba, ahol a gyerekek játékosan tanultak.

A kicsik élvezték a foglalkozást, mert játékosan tanultak. Fotó: Karnok Csaba

Játékosan tanultak a kicsik

– A gyerekek játékosan, észrevétlenül tanulhatnak az ilyen foglalkozásokon, most a társas kapcsolatokról lesz szó – árulta el Szitás Eszter, a deszki óvoda munkatársa. – A varázsvilág az a hely, ahol következmények nélkül élhetik át azt, ami a valóságban, „élesben” is többször megtörténhet velük. Náluk az egyik legnagyobb bántás, mikor megharagszanak a másikra, és kijelentik: többet nem leszek a barátod. Fontos, hogy érezzék, megtanulják: azért, mert valakivel összeveszünk, még a barátunk marad. A mai gyerekek figyelmét nehéz lekötni, lelassítani a gyors élettempót, amit otthon is tapasztalnak. Mert az ő elsődleges dolguk a játék – mondta el.

Az aranyszőrű bárány

A gyerekek és Eszter kérésére az egyetemisták „láthatatlanná tévő köpenyt” vettek fel, így már bele is csöppentek a varázsvilágba, ahol megismerkedhettek az aranyszőrű bárány történetével – az óvónő alakította –, aki egyedül maradt az udvarban, mert senki nem akart a barátja lenni. A játék végén az egyetemisták is szerephez jutottak a valóság meséjében. Érdekes volt figyelni, hogy a kicsik milyen aktívak voltak a foglalkozáson: mindenben örömmel, csillogó szemmel, mosolyogva, nevetve, mindent átélve vettek részt – hiszen játszottak.